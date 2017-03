FÚNEBRES | 11 de Marzo de 2017

11/03/2017 -

Fallecimientos

11/3/17

- Etelvina del Carmen Ruiz (La Banda)

- Fabiana Rosalí Mansilla

- Federico Antonio Pérez

- Fermín Dalmacio Leguizamón

- Marta Aideé Bravo

- Alba del Valle Díaz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRAVO, MARTA AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Que sus restos serán inhumados en el Cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

CHOQUE VDA. DE DÍAZ, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/17|. Sus hijos María Amanda, Ana Lía, María Celia, h. pol. Juan Carlos Rodríguez, Miguel Juárez, nietos Ana Carolina, Gisela, Constanza, María José, Marcos, Cintia, Andrea, Juan, Nicolás, Lourdes, nietos pol., bisnietos y tataranietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cem. La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 S.V. NORCEN - SEPELIO SANTIAGO.

CHOQUE VDA. DE DÍAZ, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/17|. Señor Jesús recíbela en tus brazos y dale el descanso terno. Te recordaremos por siempre. Su hija Minuza, hijo político Juan Carlos y sus nietos Juan y Lourdes participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CHOQUE VDA. DE DÍAZ, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/17|. Doy gracias a Dios por elegirte para mí. Gracias por el maravilloso tiempo que estuviste. Gracias por velar mi sueño, por no cuidar mis caídas sino motivarme a levantarme, porque aunque tu vida era frágil siempre le sonreías. Gracias por dejarme descubrir que detrás de tu carácter firme existía un noble corazón rebosante de amor, por servir a quien te pedía tu mano. Gracias porque hasta el último momento diste buen ejemplo de valentía y fortaleza, y que hasta el día de hoy Dios te lo sigue recompensando en el cielo. Te amo, mi Mami Gordy, abuela querida. Su nieta María José Díaz Choque, su esposo Enrique Saad y sus hijos Francisco y Rosario participan con profundo dolor su fallecimiento.

CHOQUE VDA. DE DÍAZ, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/17|. Dios te llevó pero en mi mente y memoria guardo tu inmenso amor. Vivirás por siempre en mi corazón. Su nieta Cintia Díaz Choque, esposo Marcos Tejerina y sus hijos Constanza y Lucas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHOQUE VDA. DE DÍAZ, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/17|. Un ángel nos cuida desde el cielo gracias por estos maravillosos años, por brindar tu amor, por ser incondicional. Te vamos a extrañar mi Reina. Sos única. Siempre vas a estar en nuestros corazones, gracias por habernos cuidado y amado tanto. Te amamos. Su nieta Gisela y bisnieta Martina.

CHOQUE VDA. DE DÍAZ, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Teresa Enrique y Mario Padilla, y sus respectiva flias., participan con dolor su partida al Paraíso. Ruegan oraciones a su memoria y fortaleza a sus familiares.

CHOQUE VDA. DE DÍAZ, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Lely, Mariela y Otto, sus hijos Máximo y Maia. Sergio y Josefina, sus hijos Yamil, María Emilia y Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento.

CHOQUE VDA. DE DÍAZ, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/17|. La CD. De la Asociación Sindical de Empleados Judiciales participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijas María Amanda, Analía y Cintia Díaz Choque. Se ruegan oraciones en su memoria.

CHOQUE VDA. DE DÍAZ, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/17|. Gustavo Montenegro y Natalia Saavedra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CHOQUE VDA. DE DÍAZ, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/17|. "El Señor es mi Pastor, nada me faltará, en verdes praderas me lleva a descansar". Enrique Méndez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHOQUE VDA. DE DÍAZ, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/17|. La comisión Directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus socias Ana Lía y María Amanda Díaz Choque, y nieta de su afiliada Cintia Díaz Choque. Se ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Consejo Diocesano de Acción Católica de Santiago de Estero participan con dolor el fallecimiento de quiera fuera miembro de la junta Diocesana de la misma. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en estos momentos.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Participa con profundo dolor y acompaña a sus familiares en este duro trance de quien fuera miembro de la gran familia MFC y que Dios y la Virgen lo reciban en la Gloria.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Nora R. Rafael de Jiménez despide con dolor y gratitud a Rodolfo, destacado dirigente católico quien a través de la Acción Católica, del Mov. Fliar. Cristiano y otros grupos y personas supo transmitir y testimoniar su fe en el generoso servicio a sus hermanos. Rogamos por su descanso en el Señor y el consuelo para sus hijos y familia.

GARCÍA, OSCAR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Elisa Targa de Argañarás, Olga Zulema y Juan Carlos Targa, María Elena y Lisandro Mansilla y Teresa Targa con sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, OSCAR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Daniel Lucci y Flia. lamentan fallecimiento papa Sandra García y acompañan en este aciago momento.

GARCÍA, OSCAR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Raúl Roberto Afur y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su hija Mónica y demás familiares en el dolor ante irreparable pérdida. Ruegan una oración a su memoria.

GARCÍA, OSCAR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su consuegra Pepita Cruellas de Targa y sus hijos Silvia y Luchi, Ely y Mario, Liliana, Oscar, Mónica con sus respectivas flias participan con profundo pesar la partida sin retorno de nuestro amigo Oscar, quien siempre se mantendrá en el recuerdo de hermosas reuniones familiares compartidas. Acompañamos a su esposa hijas y nietos es este momento doloroso y rogamos por su descanso eterno y la cristiana resignación de sus familiares. Sus restos descansan en el cementerio Parque de la Paz.

LEGUIZAMÓN, FERMÍN DALMACIO (Bace) (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Su esposa Mirta Mendieta, sus hijos Marcela, Eduardo, Sergio, Mónica, Valeria, Lilia, hijos pol. Hugo, Naldy, Gustavo, Marcelo, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11h en el Cementerio de Los Flores. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787

MANSILLA, FABIANA ROSALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Sus padres Emiliano y Josefa, sus hijos Julián, Matías, Sebastián, Nicolás y Celeste y su nieta Ambar participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MANSILLA, FABIANA ROSALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Héctor Paz, Nelva Juárez y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y hermanos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. José "Pepe" Varela y María Dolores Muñoz participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo, Dr. Conrado Alcorta.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia, Ernesto, Mariano, y María Guadalupe González Ávalos participan con profundo pesar el fallecimiento de su estimada vecina y acompañan con oraciones a su familia en estos momentos de dolor y tristeza.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Tu amiga de toda la vida Elba de Morales y flia. acompañan a toda su familia en este triste momento.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Dr. Juan Carlos Ponce, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Conrado Alcorta.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Dr. Carlos Ernesto García y flia. participan con dolor el fallecimiento.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. María Marta Herrera Zavalía, sus hijos Adolfo y María Herminio y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos, en especial a Verónica y Valentina. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Edith Bonacina y Cecilia Sabouret acompañan con afecto a toda su familia y elevan oraciones por una pronta resignación, ante el dolor de su ausencia.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Dr. Arturo Oscar Contreras y María del Luján Tauil participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. El defensor general del Ministerio Público de la Defensa Dr. Enrique José Billaud, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la prosecretaria Dra. Valentina Acorta. Eleva una oración en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Ing. Juan Carlos Lencina, su esposa Luisa Del Vitto y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. La Subsecretaria de Niñez Adolescencia y familia participan el fallecimiento de la mamá del Dr. Alcorta, médico del hogar de adolecentes varones y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Aurora Ramos Taboada y sus hijos María Victoria y Benjamín Zavalía acompañan con cariño a la flia. En este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Maitiz Montiel, Hugo Camiletti y sus hijos Matías, Nicolás y Joaquín con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia con todo cariño.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con afecto y oraciones a sus hijos y nietos, para los que espera pronta resignación.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Zunilde Pinto de Fonzo y familia participa su fallecimiento, acompaña a sus hijos en tan doloroso momento y ruega oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Alicia Leoni de Paradelo participa el fallecimiento de una gran amiga nena, y acompaña a sus hijos y nietos en estos tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Luis Ricardo Marhe y Luisa Santillán de Marhe participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Dr. Julio Mariano Gómez, su esposa Natalia Martínez, sus hijos Mateo y Virginia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Valentina y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Rodolfo Argañaraz Alcorta y sus hijas Sara María y Agustina María Argañaraz Escasany, participan con profundo dolor desde Buenos Aires y acompañan a sus sobrinos y familiares en estos tristes momentos, rogando oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Dr. Herrero Raúl, Dra. Adriana Güino participan el fallecimiento de la mamá del Dr. Rado Alcorta y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Estela Ávila de Viaña e hijos Francisco Adolfo, Carlos Alberto, José Fernando, Silvina Estela, Javier Eduardo, Maria Eugenia, Ana Maria y Sebastián, nietos y bisnietos participan con tristeza y dolor el deceso de nuestra¨ querida y entrañable amiga, y acompañamos con afecto y el cariño de siempre a sus hijos y demás fliares. en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Fernando Viaña, Cecilia Traine, hijos y nietos participan con tristeza y dolor el deceso de nuestra querida y entrañable amiga, acompañamos con afecto y el cariño de siempre a sus hijos y demás fliares. en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. La CD. De la Asociación Sindical de Empleados Judiciales participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Valentina y María Verónica Alcorta. Se ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. José Mario Simón, su esposa Graciela Juárez García e hijos participan el fallecimiento de la mamá de sus amigos Rado y Mónica, acompañan a toda la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Que el Señor te dé el descanso eterno y brille para tí la luz eterna. Su esposa Leda, tus hijos Lucrecia y Miky, tus nietos José, Nahir, Federico, Luciana Valentina, tus cuñados María Inés, Patricia y Enrique, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hijo Miky, hija política Mariela, nietos Federico, Luisina y Valentina, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Papá que Dios te dé la paz eterna.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su hermana Tina y sus sobrinos María Rosa, José Ángel y Miguel Antonio, sobrinas políticas y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Sus sobrinos Ana Alzogaray, su esposo Chicho Santillán, Javier, Cecilia y Alicia, Graciela Alzogaray y Angelina Alzogaray, Silvia y Corto Alzogaray, Lola, Lolita y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Perla Figueroa, participa con pesar su fallecimiento y acompaña con profundo dolor a su esposa, hijos y nietos en este difícil momento. Rogando oraciones en su memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. lberto Figueroa, Ana María Casoliba, sus hijos Andrés, Adolfo, Eugenia y respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Tochi Leiva, Graciela, Sebastián y Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Esperamos su resurrección.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Los amigos del Enduro te acompañamos en tu dolor; Horacio, Carbi, Fabián, Javier, Valentin, Marcos, Jorge, Luis, Antonio, Pablo, Gabriel, Héctor, Fernando, Gustavo, Patron y Adrian participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Mariano Páez, Verónica Martínez e hijos Mikaela Páez, Agostina Páez, Justina y Mariano e hijo político, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Germán Prado, Maria del Rocío Araya López y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Sebastián Simonetti y Gladis Carrasco sus hijos Pablo y Graciela, Belén y Esteban, Santiago y Luchi, participan con pesar el fallecimiento de don Miguel y acompañan a su esposa, hijos, hijos políticos y nietos en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Pablo S. Simonetti y su esposa Graciela Leguizamón acompañan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Miky, pidiendo paz para su alma y rogando por la resignación de la familia.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su cuñada Sara Graciela Montenegro, sus hijos Mariano, Marito, Valerio, Fanny, Marito, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Ex Docentes Jubiladas de la Escuela Nº 407 " Ricardo Rojas " acompañan a su ex directora y amiga Sra. Leda Páez de Oieni y a sus hijos y nietos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Personal y Directivos de la Escuela N º 762 Ing. Baltazar y Alcorta, acompañan con profundo dolor a su hija Lucrecia Oieni y flia. ante la pérdida de su amado padre Sr. Miguel Oieni y brille para él la luz que no tiene fin.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Carlos Llebeili y Flia. acompañan a su amigo Niki en estos momentos tan dolorosos, deseando alcance una pronta resignación y superación por la pérdida sufrida.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. "Mis condolencias por tu duelo, mi pésame sincero ante tu dolor y mi más sincera compañía para que pases este momento. Estoy para lo que necesites". Iara Llebeili, participa con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de su amigo José y ruega oraciones en su memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Pedro Castaño, Teresita Gubaira de Castaño y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su hija Luky y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, FEDERICO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Su madre Gladys, sus hermanos Ignacio, Fernanda, Chicha, Marisa, Antonella y Roxana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio de Los Flores.

PÉREZ, FEDERICO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Su tío Chiky Rodríguez y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio de Los Flores.

ROLDÁN, SIMONA RITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|. Sus sobrinas Florinda, Tita, Ramón, Lili, Marcelo, Franco, Claudia y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Madre querida abuela dorada, hoy te despedimos con mucha tristeza. Te fuiste de esta vida, pero no de nuestros corazones. Su hijo Pablo Héctor Herrera y sus nietos Valentín y Lara Herrera de la Rúa. Que descanses en paz.

VILLARREAL, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Dr. Jorge A. Drube y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando a Dios su eterno descanso y resignación de sus familiares.

VILLARREAL, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Los amigos de la ciudad de La Banda de su hijo Ing. Pablo Héctor Herrera lo acompañan en este momento de dolor y piden que Juanita descanse en paz.

VILLARREAL, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Cristina Collado de Eleán, su esposo Emilio Eleán; sus hijas Verónica y Alejandra Eleán; su hijo político Juan Antista y su nieto Máximo participan con dolor su fallecimiento y recuerdan con gran cariño a una excelente persona, como fue Juana. Ruegan oraciones en su memoria.

ZELAYA DE LEDESMA, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Eloísa Sayago de Palomo, sus hijos Patricia y Francisco; Lilia y Aldo; Humberto, Mariano y Diego y Elizabeth y sus respectivas familias acompañan en el dolor a s esposo Hugo y sus hijos Omar y Francisco. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORVALÁN, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/15|. El tiempo pasa muy rápido, pero aún nos parece mentira que ya no estés. Padre de mi alma. Cuanto dolor llevamos en nuestros corazones, que aunque pasen años no logramos aceptar el no tenerte, no sabes como te extrañamos, como te amamos, fuiste para todos nuestro pilar y guía, nuestra más preciosa estrella. Papito que Dios te tenga junto a Él y ayúdanos a poder seguir sin vos, con la esperanza de que algún día podremos abrazarte de nuevo y darte millones de besos. Nos queda tu sonrisa, tu humildad, tu fuerza, tu responsabilidad, tu grandeza, tus palabras ¡cuántas cosas bellas! Que nos dejaste padre querido. Te estamos agradecidos por todo lo que en vida nos diste a todos. Rogamos por tu alma para que descanses en paz junto a Dios. Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa en la Pquia. San José de Bº Belgrano hoy a las 20.30, al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

FARIAS, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|. "Señor, ya está ante Ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y sobrinos nietos y su sobrina nieta Ayleen que nunca te olvidará invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Sus hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Capilla del Colegio San José, rogando por el eterno descanso de su alma, y el novenario de misas es realizado en la iglesia San Francsico a las 20.

SOLER, SALVADOR ONOFRE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/16|. Papi, ya nueve meses sin vos, se te extraña tanto, cada día que pasa tu ausencia física duele más. Danos fuerzas, nuestro ángel adorado. Te amamos ¡siempre juntos! Su esposa Titina Elías, sus hijas Ivanna, Gisella, Fiorella, hijos políticos José, Juan Manuel, José María y su nieta Camila invitan a la misa en su memoria, hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ARIAS, PAULINO FRANKLIN (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/01|. Que en este nuevo aniversario de tu partida al Reino Celestial, rogamos hayas conseguido la paz eterna junto a nuestro Señor Jesucristo, aquí nuestro deseo es rogar para que el Señor te cobije eternamente en su regazo. Su esposa Haydée, sus hijos Raquel, Beatriz, Pedro, Leonardo, Marcelo y Rosa lo recuerdan con cariño.

ARIAS, PAULINO FRANKLIN (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/01|. Hoy te recordamos con cariño y pedimos al Señor que cuide de tu alma eternamente y te de la paz que por tanto tiempo buscaste. Que el Señor te reciba en sus brazos y te considere un hijo suyo al que nunca defraudarás. Sus hijos Raquel y Manuel, nietos Miriam, Zulma y Carlos; Germán y Romina; bisnietos Martina, Luciana, Luciano y Justina.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FRANZZINI, SEBASTIANA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Sus hijos Mario, Rubén, Graciela, José, Hortencia. H. pol., nietos, nietos pol, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cem. La Piedad. Casa de duelo Belgrano 532 (LB) (S.V.) Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FRANZZINI, SEBASTIANA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Cuando la tarde naranja desenrede la madeja, cuando mi cuerpo tirite y tenga lista la maleta, han de disponer que abran las ventanas y me dejen marchar, que la noche no duela. Ella se marchó y dejó olvidado un cuerpo dormido. Soñaremos una noche que a ella le pinchó la rueca y no despertó. Su hijo Mario René Abraham y sus nietos Yesmín, Judith, Aarón y Siria y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

RUIZ, ETELVINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Su hijo Hugo Herrera, sus nietos Silvina, Itaty, Elías y Ludmila. Sus restos serán inhumados hoy 11h en el Cementerio Jardin del Sol. Cob Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

RUIZ, ETELVINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar". Mateo S.S. Familia Lobo.

RUIZ, ETELVINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Que descanse en paz". Despedimos a nuestra querida Etel con mucho dolor y acompañamos a sus familiares en tan duro trance. Clyde y Horacio Duquelsky. Elevamos oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CHAZARRETA, REYMUNDO ELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/15|. Su esposa Irma, sus hijos Daniel y flia; Hugo y flia; Carlos, Claudio, Víctor Hugo y flia; Y René , sus nietos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse dos años de su partida a la Casa del Señor.

PADILLA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/16|. Los vientos traen nostalgia y perfume de tristeza por tu ausencia Gordo querido, quedó en mi memoria tu mirada dulce, honesta, humilde y sincera 365 días sin vos, hoy te recuerdo con tus gestos bondadosos, tus enseñanzas de disfrutar las pequeñas cosas que nos brindó la vida. Que las dificultades no deben ser un obstáculo para seguir adelante y ser una buena persona es fundamenta,l que la honestidad debe estar presente en cada paso que doy. La humildad es la base de toda verdadera grandeza. Le ruego a Dios que me dé fortaleza para continuar adelante, descansa en paz Gordo querido y que brille para ti al luz que no tiene fin. Tu esposa Elena Godoy, tus hijos Roxana y flia; Jorge y flia; y demás familiares invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

PADILLA, LUIS ALBERTO(q.e.p.d.) Falleció el 11/3/16|. Alberto, tus hermanos te recuerdan. Hace ya un año te fuiste a los brazos del Señor. Tus hermanos Marta, Eva, Rosa, Livia y Mario invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Santiago Apóstol. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRANDÁN, ALIPIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Su hijo Magno, nietos: Nancy, Lina, Hugo, Ariel y bisnietios participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fuerón inhumados en el cemneterio de Vinará. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

HANAK VDA. DE LLARRULL, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Sus sobrinas que siempre la recordarán con mucho amor: Claudia Llarrull y sus hijos Agostina y Luciano Prieto Llarrull; Inés Jorgelina Llarrull y sus hijos Catalina y Otto Pulvet Llarrull participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en la ciudad de Añatuya.

HANAK VDA. DE LLARRULL, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Daniel Saban y Silvia Sosa y sus hijas Lourdes, Lucila y Daniela participan con dolor su fallecimiento.

HANAK VDA. DE LLARRULL, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Marcela Jozami e hijas y Lilia Bertolotti de Jozami e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HANAK VDA. DE LLARRULL, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. "Hay quienes traern al mundo una luz tan grande... que incluso después de marcharse esa luz permanece". Su cuñada Victoria Llarrull, sus sobrinos Karina, Carlos, Nicolás y Lucas acompañan a su familia en tan doloroso momento. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Añatuya.

HANAK VDA. DE LLARRULL, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Susana Monti y sus hijos Mariana, Camila, Agustín y Martina participan su fallecimiento y acompañan a Negrita, Gustavo, Euge y Consti en este doloroso momento.

HANAK VDA. DE LLARRULL, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. La CD. De la Asociación Sindical de Empleados Judiciales participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Nilda Beatriz Llarrull. Se ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Sus primos Blanca, Josefina, Celsa, Clara, Sandra, Rubén, Elvio y primos segundos. Participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones a su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Su primo Gustavo Ruiz, su esposa Cecilia Arizaga y su hija Celina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. "Cuando lamenten mi partida, cierren sus ojos al mundo y eleven una oración ferviente que llegue a mi espíritu, pues he nacido para la vida eterna". Personal directivo, docente y de maestranza del Centro Esperimental Nº 7 Dr. Nicolás Avellaneda participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Prof. Anita Pinto. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Con profundo dolor participan su fallecimiento. Blanca Manzur, sus hijas Claudia y Mimi, hijo político Claudio y su nieto Santiaguito, acompañan a toda su flia en este difícil momento.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Ana Urquiza de Abut e hijos extrañaremos tu estampa al atardecer tus sonrisas, tus palabras, rogamos que en este viaje puedan tu esposo e hijos comprender que son los designios de Dios, quién también le darán la fortaleza y sabiduría necesaria para afrontar tu partida.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Favián, Mariela y Marcelo Hoyos, y sus respectivas flias. participan con hondo pesar su fallecimiento. Acompañan con sincero afecto a su esposo Carlos, sus hijas Teresita y Anita, nietos y demás familiares en este momento de tan grande dolor. Querida Blanquita, en nuestros corazones quedará grabado tu recuerdo imborrable. Descansa en paz en los brazos del Señor, y a ustedes familia, cristiana resignación.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Dr. Carlos Marcelo Hoyos, su esposa Roxana Kuran e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su querida memoria. Cristiana resignación a su esposo Carlos, hijas Teresita y Anita, nietos y demás familiares.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Señor, ya está ante ti, recíbela en tus brazos. Sus vecinos Martin Reines, Ana Paz, sus hijas Teresita, María Laura y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Oscar Herrera, sus hijos Suki, Marisa y Flia; Gustavo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Blanqui querida: que nuestro Dios en su infinita misericordia te reciba en su reino y te haga descansar en paz junto a tus seres queridos. Yolanda López de Fiad, sus hijas Sandra, Adriana, nietos Juan e Ignacio lamentan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga Blanca y acompañan a su esposo Carlos, a sus hijas Teresita y Ana en este doloroso momento.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a María Rosa y familia en tan difícil momento. Paz en su tumba.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. El Centro de Docentes Jub. y Pensionados "Juan y Aidée Paz Saavedra" participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida socia y elevan oraciones al Altísimo rogando por el descanso eterno de su alma y una pronta y cristiana resignación a todos sus familiares. Frías.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. El Directorio del Banco de Santiago del Estero S.A.,participa con dolor su fallecimiento.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento de la madre de su compañero de tareas Sr. Vidal Gabriel Alejandro.