Fotos Mitre ganó con autoridad en Chaco y tuvo un arranque de segunda fase para ilusionarse

11/03/2017 -

Con una actuación convincente y siendo superior a su rival de principio a fin, Mitre obtuvo anoche un gran triunfo en el arranque de la segunda fase de la zona campeonato del Federal A, al derrotar como visitante a Chaco For Ever por 3 a 1. Williams Peralta, Leandro De Muner y David Romero marcaron los tantos del equipo que dirige Arnaldo Sialle, que se erigió así en uno de los líderes de la Zona A. Juan Manuel López, de penal, marcó el descuento para el elenco que dirige Pedro Dechat. Las malas noticias para el Aurinegro fueron las lesiones sufridas por Franco Ledesma y el goleador uruguayo Peralta, que sembró la preocupación por el estado de su tobillo izquierdo tras la brutal patada de Russo, que debió haber sido expulsado. La otra mala noticia para Sialle fue la expulsión de Oscar Piris, a cinco minutos del final del cotejo. Desde el inicio Mitre se paró para jugar de igual a igual, buscando explotar los espacios que podía dejarle For Ever. Y así fue que a los 5 minutos Peralta abrió el marcador tras conectar de cabeza un rebote que dio el arquero local. Lejos de replegarse, el Aurinegro optó por defender su ventaja desde la tenencia del balón, administrándolo con buen criterio, sobre todo desde los pies de De Muner y Pereyra, para aprovechar la velocidad y habilidad de Juárez. El local no reaccionaba y, sobre el cierre de la etapa inicial, Mitre le asestó otro golpe letal. Sobre los 47’, Pereyra no pudo con un tiro libre pero De Muner recogió el rebote y con un gran zapatazo puso el 2-0. Complemento Pese a los cambios de Dechat, For Ever no logró torcer el rumbo del partido en el complemento. Mitre se sintió cada vez más cómodo y manejó los tiempos del partido. A los 31’, Juárez hizo una gran carrera por derecha, pasó entre dos rivales y asistió a Romero que entraba libre por izquierda, para que solamente tuviera que empujarla y poner el 3 a 0. Ni el descuento de López, sobre los 38’ tras un dudoso penal, ni tampoco la expulsión de Piris (a los 40’ por doble amonestación) hicieron peligrar el triunfo del Aurinegro, que hace ilusionar a su gente.