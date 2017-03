11/03/2017 -

Con interesantes partidos arrancará hoy el torneo Apertura de Hockey sobre Césped en Lawn Tennis y Old Lions. En el parque Aguirre la acción se iniciará a las 8 en Séptima División con el choque Lawn Tennis vs. Mishqui Mayu. Tambien jugarán: C. Docente vs. Old Lions Rojo; Old Lions Rojo vs. Los Dorados; Mishqui Mayu vs. CACC.; Ucse vs. Lugus. También habrá choques interesantes en la cancha de Old Lions.