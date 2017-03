Continúa detenido el joven futbolista que golpeó a su pareja

11/03/2017 -

La fiscal Cecilia Gómez Castañeda indagará al futbolista detenido por violencia de género, en medio de un ascendente escándalo entre dos mujeres en pugna por su amor.

Jonathan Exequiel Acuña vive en Francisca de Olivera al 100, Bº 8 de Abril.

Según la denuncia de María Natalia Villarreal (novia hace 8 meses), de calle Únzaga, Bº Cáceres, días atrás discutieron por vía celular.

Entonces, ella intentó hacer las pases y fue a buscarlo a su hogar.

Acuña la habría recibido en la puerta, "y desde allí me sacó a empujones", declaró Villarreal a la policía.

Sorpresa

"Ahí me di cuenta de que dentro había otra mujer. Le exigí explicaciones; me empujó e hizo golpear contra las paredes...", ahondó. En la Seccional Sexta, la denunciante recordó también que no es la primera vez que la golpea.

"El viernes 3, en su casa, ya me había golpeado. Se molestó porque lo descubrí enviándole whatsapp a otra mujer que no conozco".

Amenazas

Villarreal agregó que recién formula la denuncia, "ya que él me amenazó que si denunciaba iba a volver a pegarme", trascendió.

Después de merituar la historia, la fiscal dio instrucciones a la policía.

Sus funcionarios acaban de detener al futbolista de Primera División, quien juega en el Club Estudiantes de Huaico Hondo.

"Lesiones leves calificadas" implican las imputaciones emergentes, pero el cuadro asoma imprevisible.

Éste recién se tornará más contundente el lunes próximo, cuando Gómez Castañeda lo traslade a los Tribunales e indague.

Después, solicitaría una audiencia quizá de conversión de aprehensión a detención.