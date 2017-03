Deportivo SÁBADO DE ACCIÓN CON CUATRO PARTIDOS CONTINÚA LA DECIMOQUINTA FECHA DEL CAMPEONATO

Boca defiende la punta ante el "Taladro"

El Xeneize intentará sumar su quinta victoria consecutiva, con el debut de Agustín Rossi en la valla. También jugarán San Lorenzo vs. Belgrano, San Martín vs. Huracán y Defensa vs. Newell’s.

Fotos CONFIRMADO. Sebastián Torrico será titular hoy frente a Belgrano. 11/03/2017 - Boca Juniors defenderá esta noche su condición de puntero como visitante de Banfield, en el partido más destacado del programa de cuatro con el que continuará hoy la decimoquinta fecha del campeonato de Primera División del fútbol argentino. Además, San Lorenzo de Almagro recibirá a Belgrano con la intención de olvidar cuanto antes el duro traspié sufrido en Brasil por la Copa Libertadores, Huracán visitará en San Juan a San Martín y Defensa y Justicia será local frente a Newell’s Old Boys. Después de más de ochenta días de receso y con apenas un puñado de partidos amistosos como rodaje, el Xeneize intentará mantener el nivel que mostró antes de la interrupción, aunque ya sin Carlos Tevez, su gran figura que emigró al fútbol chino a cambio de una oferta millonaria. A las 19.10, Boca (31 puntos) irá en búsqueda de la que sería su quinta victoria consecutiva en el torneo, con el debut de Agustín Rossi en el arco como principal novedad. Banfield (27), de muy buena campaña y cerca de la punta, lo espera con el regreso de Darío Cvitanich como incorporación más destacada, ante la partida de otros jugadores importantes, como Walter Erviti y Santiago Silva. En el Bajo Flores Por su parte, desde las 16, en el Bajo Flores, San Lorenzo (28), uno de los escoltas de Boca, golpeado por la dura caída en Brasil ante Flamengo, por la Copa Libertadores, todavía sin formación definida, buscará ponerse de pie. Belgrano (10), el penúltimo de la tabla, llega urgido de mejorar su campana y presenta el retorno de Lucas Melano como la variante más llamativa. En Florencio Varela En el mismo horario, en Florencio Varela, Defensa (17), muy mejorado en el cierre del ano pasado y sin mayores novedades en la conformación de su plantel salvo la salida de Rossi, buscará su cuarta victoria consecutiva. Newell’s (28), el otro escolta, tiene por objetivo mantenerse en la puja por el título, apoyado en el vigente aporte de sus históricos Maximiliano Rodríguez e Ignacio Scocco. Finalmente, en San Juan, a partir de las 20, San Martín (14), con el debut de Patricio Matricardi en la zaga central, procurará la recuperación ya que en su última presentación por el campeonato cayó 6 a 1 frente a Newell’s en Rosario. Huracán (11), que apunta a alejarse de los últimos lugares de la tabla de promedios y que empezó con muy mal paso en la Copa Sudamericana ante Anzoátegui, vive una etapa de incertidumbre que necesita superar.