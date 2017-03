La Copa TIC sigue con la cuarta fecha

11/03/2017 -

Hoy se pondrá en marcha la cuarta fecha de la Copa TIC, con cuatro partidos en Huracán: desde las 12.45, Huaico Hondo vs. Atamisqui; 14.30, Quimsa B vs. La Unión; 16, Almirante Brown B vs. Atamisqui; 17.30, Almirante Brown A vs. Nicolás (por TV).

Mañana, en Belgrano, jugarán: a las 16, Belgrano vs. Huaico Hondo; 17.45, Regatas vs. Villa Mercedes; 19, Veteranos vs. Vélez. Y en Huracán se enfrentarán a las 17.15 Patagonia vs. Defensores de Suárez; 19, Huracán vs. Defensores del Sud; 20.15, Red Star vs. C. Córdoba.