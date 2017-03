Fotos RECONFORTADO. Kyle Lamonte se mostró feliz por haber regresado a la Liga Nacional de Básquet, una competencia que le "encanta".

11/03/2017 -

"La Cobra" Lamonte llegó a la provincia con una sonrisa de oreja a oreja, por los triunfos obtenidos y por el rendimiento individual, ya que debió cumplir el rol de base armador en varios pasajes de sus primeros tres partidos con la camiseta de Olímpico.

Al ser consultado acerca de si se sintió cómodo jugando en esa posición, no dudó. "Sí, claro. Cuando iba al colegio, era base. Me siento cómodo de base, escolta o alero, en cualquiera de esos puestos puedo jugar", respondió con un español elemental, pero comprensible.

Lamonte habló también de cómo reaccionó cuando le ofrecieron venir a la provincia. "¿Cómo no? ¿Cómo no? Aparte es un buen equipo, cómo no venir a Santiago. Aquí uno tiene los hinchas atrás, que gritan y cantan todo el juego. Eso me motiva", respondió convencido.

El debut como local se producirá el miércoles 15, cuando Olímpico enfrente a Atenas, su anterior club en la Liga Nacional. "No sé contra quién, pero tengo trabajo, sea Atenas o los Lakers, es lo mismo para mí, es un trabajo", explicó.

La vuelta de Lamonte coincidió con la de Carlos Delfino para convertir a la Liga Nacional en la competencia más importante de Sudamérica. "Me encanta mucho. Es la liga de las grandes estrellas. Siempre hay que jugar contra buenos jugadores", señaló reconfortado.

Los jugadores de Olímpico fueron recibidos ayer por sus respectivas familias, pero a Lamonte no lo esperaba nadie. Consultado por la llegada de su esposa y sus hijos, respondió: "En una semana. Mi hijo (Kyle) es parte de un equipo de básquet y mi hija (Kyla) tiene otras cosas por hacer. Serán solamente dos semanas con ellos y después retornarán a casa".

"La Cobra" llegó con auriculares puestos. "Me gusta el rap, pero la verdad me encanta una buena canción. No sé qué es la chacarera. Solamente conozco la cumbia, que aprendí en Mar del Plata", tiró sonriente.