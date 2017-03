Dybala le dio el triunfo a Juventus en el adicional

Fotos PAULO DYBALA.

11/03/2017 -

El delantero argentino Paulo Dybala le dio ayer la victoria, con un gol de penal en la última jugada, al puntero Juventus que como local superó a Milan por 2 a 1 en el partido que marcó la apertura de la 28va. fecha de la liga italiana.

Dybala marcó el gol del triunfo en el sexto minuto adicionado tras la ejecución brillante de un penal que se originó por una mano en el área del defensor Leonel Vangioni, ex River y Newell’s, quien ingresó a los 45 minutos del segundo tiempo por el mediocampista Lucas Ocampos, y que generó la protesta de los jugadores de Milan porque consideraron que no fue infracción.

Juventus se puso en ventaja con el tanto del marroquí Mehdi Benatia (PT 30m) y el atacante colombiano Carlos Bacca (PT 43m) señaló el empate transitorio.

El delantero Gonzalo Higuaín fue titular junto con Dybala en el conjunto de Turín, mientras que el defensor Gabriel Paletta y José Sosa (expulsado en el tercer minuto adicionado) lo fueron en Milan.

Con este resultado, Juventus alcanzó los 70 puntos y estiró la ventaja sobre Roma (59) y Napoli (57). A su vez, logró el éxito número 31 en su estadio, una marca que inició el 4 de octubre de 2015.

La jornada continuará hoy con Genoa vs. Sampdoria. Domingo, Sassuolo vs. Bologna; Napoli vs. Crotone; Pescara vs. Udinese; Chievo Verona vs. Empoli; Inter vs. Atalanta; Fiorentina vs. Cagliari; y Palermo vs. Roma. Lunes: Lazio vs. Torino.