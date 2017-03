Cómo variarán las alzas máximas, según la categoría

Fotos GAS. El tope de suba se comparará con el consumo del año anterior

11/03/2017 -

Luego de la audiencia pública realizada ayer, el Ministerio de Energía activará en un par de semanas las resoluciones por las cuales el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispondrá los aumentos para las tarifas del gas natural por redes a partir de abril.

La audiencia no tiene carácter resolutivo, pero sirvió para que los oradores fijaran posición frente a un incremento que, en lo que respecta al precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte rondará 10% en dólares, de 3,42 a 3,77 dólares por millón de BTU.

A ello, se sumará el incremento que corresponde a los componentes tarifarios de transporte y distribución del fluido, cuyo porcentaje espera definición (las empresas solicitaron 33% promedio) y también la forma de aplicación ya que Energía considera su puesta en vigencia en 3 etapas hasta abril de 2018.

Aranguren dijo que mantienen su vigencia durante el próximo semestre los límites máximos en las facturas, determinados respecto de los montos facturados en igual período del 2016, en los casos en que las facturas superen los $250 finales.

Para usuarios residenciales R1-R23 (hasta 1.000 m3) los aumentos a facturar no superarán 300% - impuestos incluidos-, para los R31-R33 (desde 1.001 a 1.800 m3) las facturas no superarán 350%, para los usuarios R34 (de 1.801 en adelante) el máximo a facturar no superará 400% y para usuarios SGP (pymes) el límite no superará 500%.