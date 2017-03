Un cura delató que durante seis años un jornalero violó a su hijastra adolescente en Juan Felipe Ibarra

Fotos INCOMUNICADO. El padrastro fue detenido acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia.

11/03/2017 -

Un sacerdote de Vilelas, Juan Felipe Ibarra, impuso un parate a seis años de repetidas vejaciones sexuales de una adolescente y posibilitó a la Justicia enrejar a un jornalero, concubino de la madre de la víctima.

La triste historia de la menor acaba de sacudir las fibras más íntimas de fiscales, auxiliares y empleados administrativos, por cuanto delató el submundo (rostro oculto) -puertas adentro- de las apariencias, bien lejos de la ciudad.

Según la investigación que timonea la Fiscalía, a cargo de la doctora Ivana Alomo, a los diez años la madre de la niña se fue a vivir con el acusado.

Comienzo, manoseos

"Primero, empezó a manosearme; tenía mucha vergüenza. No sabía lo que me hacía, pero sí sé que no me gustaba", habría señalado la víctima, quien hoy tiene 16 años.

"Nunca me cayó bien el tipo. Y él lo sabía", subrayó. "Con el tiempo, ya me manoseaba más. Un día le di a entender a mi mami, pero parece que no me creyó", continuó la jovencita.

"Mi mami trabajaba y por ahí viajaba a Santiago, o Quimilí (Moreno). Así aprovechó y un día me violó. Lloré mucho y él me dijo que si contaba, me corría de casa. No tenía dónde ir", dijo a los investigadores.

A los meses, el jornalero se asumió dueño y señor de la hijastra. Cada vez que su mujer se ausentaba, la encerraba en la habitación y la sometía a sus bajezas sexuales. ¿Quién podría escuchar o socorrer a una niña, lejos de la ciudad?

Orfandad presente

Jamás la madre advirtió que en sus silencios, la hija estaba "hablándole".

A modo de vía de escape, entre los 15 y 16 años, ésta buscó consuelo en la Iglesia Católica.

Conoció a un religioso, quien se convirtió en sacerdote y amigo. La menor descubrió que no estaba sola. Y desde esa contención, logró confiarle su amargo secreto. Luego, el sacerdote se reunió con la madre y logró persuadirla de que su hija era en realidad la esclava sexual de su concubino.

En menos de 48 horas, la mujer acudió a la policía y formuló la correspondiente denuncia en contra de su concubino.

En la ciudad se hizo eco el Ministerio Público y ordenó la inmediata detención del personaje, según trascendió. Éste jamás vio precipitársele seis años de vejaciones; lo "digirió" recién cuando el policía le colocó las esposas y lo sacó de la casa. Hoy está preso por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia".