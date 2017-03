Luis Novaresio dejó Desayuno Americano

11/03/2017 -

El periodista Luis Novaresio visitó Desayuno Americano para despedirse del ciclo.

"Estoy bien con una situación personal bastante complicada a la que le estamos poniendo garra. Tiene que ver con la salud de mi vieja. Eso ha trastocado mi dinámica de todos los días. De hecho, por eso no pude volver a Desayuno y un montón de cosas más", le explicó a Pamela David sobre su renuncia.

Luego, siguió: "El año pasado me iba a ir, pero yo me resistí porque estoy muy agradecido con Desayuno, por el formato, por lo que implica y particularmente por su conductora, que me ayudó a hacer un montón de cosas, como caminar y hablar. No nos conocíamos. Y me hice de amigos en este programa, como Palla (Adrián Pallares), que al principio no me quería".

Sobre su mamá, Novaresio dijo: "Soy hijo único de madre viuda con toda mi familia en el exterior. Mi pequeña familia que he formado son mis amigos. Por lo cual es un momento para estar. Mi vieja sufrió una fractura de cadera el 12 de enero. A partir de ahí vino la recuperación, que no es sencilla. Ella tiene una enfermedad poco frecuente: (síndrome de) Rendu-Osler-Weber. Pero está bien".