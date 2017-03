El Polaco, en la mira por violento

11/03/2017 -

"No es brote de celos ni nada", comenzó diciendo en comunicación telefónica con "Los ángeles de la mañana" Valeria Aquino, ex pareja de Ezequiel Cwirkaluk, conocido como "El Polaco", con quien tiene a su hija Alma, dado que muchos asociaron su denuncia de violencia de género como una venganza a raíz del romance entre el cantante y Silvina Luna.

Lo cierto es que fue a la comisaría de la mujer y radicó la denuncia. Ya había trascendido meses atrás la existencia de posibles episodios violentos, lo cual llevó al "Polaco" a salir a desmarcarse: "En mi vida le levanté la mano", dijo en aquel entonces; a lo que se había sumado la propia Aquino desmintiendo cualquier episodio violento.

Al principio lo ocultó, ya que no se animaba y creía que no era el momento: "Llegué a hablar con ‘El Chato’ Prada (cuando el Polaco estaba en el Bailando) y tuve que decirle que no era verdad porque estaba al lado", hasta que finalmente pudo hacerlo: "Me arrepiento de haberme callado tanto tiempo y haber sufrido en silencio".

Esta vez Valeria pidió una restricción perimetral, un examen psiquiátrico y también otro toxicológico para el padre de su hija.

"Me costó volver a estar en pareja y volver a confiar en el hombre. Vivía con miedo. Tenía miedo de hablar hasta con el verdulero, porque como era ‘El Polaco’ lo iban a bancar", djo y agregó: "Me sentí hasta mal cuando fui a hacer la denuncia porque es el papá de Alma. Siento que de esta forma también lo estoy ayudando porque él tiene un problema", reflexionó.

Y continuó: "Los hechos de violencia los seguí padeciendo con posterioridad a nuestra separación, tanto física, psíquica, emocional, económica y laboralmente. Ahora espero ser citada a declarar a fin de ampliar en detalle en qué consistieron esos hechos a lo largo de 4 años de relación".

Además, en una entrevista con TN se explayó en las situaciones que padeció. "Ya desde los inicios de la relación, el vínculo con Cwirkaluk (El Polaco) era conflictivo por su modo de vida, sus adicciones y fundamentalmente su personalidad invasiva y agresiva. De esta forma nuestra relación se fue deteriorando a partir de diversos actos que afectaron mi integridad física y psicológica, generándome a su vez una ‘enfermiza’ dependencia personal de la que me resultaba imposible despegarme por el temor que me causaban las potenciales represalias", amplió.

El peor episodio que ella relató sucedió luego de un show. "Golpeó mi cara contra la puerta de la heladera; y ahí aterrada por ver a Cwirkaluk fuera de control, corrí hacia nuestra habitación adonde intento encerrarme junto a mi hija; pero apenas dejé a la pequeña Alma en la cama, él me tomó de los pelos y me arrastró golpeándome contra el mobiliario, dejándome llena de moretones por todo el cuerpo", recordó.

"Él cree que (Fernando) Burlando es Dios que va a tapar todo. Yo también creía eso", señaló con respecto al abogado que defiende al Polaco’. Luego contó que su ex pareja tuvo episodios con Karina La Princesita, pero prefirió callar: "No es algo que me corresponda hablar a mí".

"Yo necesito que no me vuelve a pasar. Ni un grito, nada. Yo no quiero más el maltrato", confesó Aquino, quien lo denunció por golpes y amenazas. "Hace dos años que pido régimen de visitas y cuota alimentaria. Estoy pidiendo que colabore, porque no es una persona que tiene problemas económicos. Además es su hija", concluyó.