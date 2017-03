Unas 2.000 personas murieron en el sudeste turco en operaciones oficiales

11/03/2017 -

GINEBRA, Suiza. Unas 2.000 personas murieron entre julio de 2015 y diciembre de 2016 en el sudeste de Turquía durante operaciones de las fuerzas de seguridad turcas, según un informe de la ONU basado en cifras facilitadas por Ankara y ONGs.

"Estas cifras han sido aportadas por el Gobierno, y como no tenemos acceso a la región, no podemos verificar si son ciertas o no, es por eso que no las asumimos como propias", explicó el portavoz del Alto Comisionado de la ONU, Rupert Colville.

Según las cifras gubernamentales, de las 2.000 personas supuestamente fallecidas en el contexto de las operaciones de seguridad, 800 serían de las fuerzas de seguridad y 1.200 residentes locales.

Dado que el Gobierno de Turquía no permite el acceso a sus investigadores a la región en conflicto, a pesar de que ha sido solicitado en innumerables ocasiones, el informe tuvo que ser elaborado a la distancia.