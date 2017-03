Continúan los cortes de tránsito en el Alte. Brown

11/03/2017 -

La Dirección de Tránsito y Transporte Urbano de la Municipalidad de la Capital, recordó a los vecinos que se encuentra interrumpido el tránsito vehicular por distintas arterias del barrio Almirante Brown, por lo cual pidió prudencia a los conductores.

El director del organismo municipal, Enrique Urquiza, brindó detalles sobre los motivos de esta medida.

"En el barrio Almirante Brown, comenzaron las obras de ensanchamiento del desagüe pluvial sur, por lo que se están efectuando cortes y desvíos, que tendrán una duración aproximada de 60 días", precisó el funcionario.

Asimismo, el director de Tránsito informó que en el "sentido sur a norte la empresa 112 realiza el recorrido por calle Bravo de Zamora (ex calle central), para tomar calle Jacinto Piedra (ex calle 11), Benjamín Ávalos (colectora paralela a la avenida Belgrano), dobla por calle Manuel Alcorta, calle Bravo de Zamora (ex calle central) y finalmente retoma su recorrido habitual".

Respecto del recorrido norte a sur, Urquiza indicó que "es por calle Bravo de Zamora, luego calle Manuel Alcorta, calle Benjamín Ávalos (colectora paralela a avenida Belgrano), calle Jacinto Piedra (ex calle 11), para doblar en calle Bravo de Zamora (ex calle central) y luego retoma su recorrido habitual".