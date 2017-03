"La pobreza cero no es de un día para el otro, pero lo que vale es el esfuerzo"

Fotos VISITA. Macri recorrió planta industrial y prometió luchar contra la pobreza.

El presidente Mauricio Macri aclaró que su objetivo de alcanzar la meta de "pobreza cero" en el país "no es de un día para otro" y consideró que "lo que importan son los esfuerzos" para rescatar al tercio de la población que vive en esa situación, de acuerdo con datos de la Universidad Católica avalados por el propio Gobierno.

Macri confirmó el dato del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que indica que en el tercer trimestre de 2016 la pobreza alcanzó al 32,9% de la gente y dijo que los pobres son "los primeros que necesitan una oportunidad para edificar sus vidas desde el trabajo".

"Cuando hablamos de pobreza cero no hablamos de un día para otro, hablamos de una meta, no importa que no sea presente, importan los esfuerzos, cuántos argentinos rescatamos de esa situación", señaló Macri en Rosario durante la recorrida a una planta industrial.

No obstante, el Presidente defendió los resultados de su gestión económica, al afirmar que se registran "cinco meses consecutivos de crecimiento después de más de cinco años" de estancamiento.

"Hemos dejado de ocultar nuestros problemas, empezando por el principal, el altísimo nivel de pobreza que hay en la Argentina", sostuvo y reiteró que pretende ser evaluado en su gestión por "si tuve o no la suerte del éxito de poder reducir la pobreza".

Al respecto, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, sostuvo que es "una trampa" discutir el incremento de la pobreza y la indigencia registrado el año pasado, según un informe de la UCA, y pidió tratarla "en su dimensión estructural".