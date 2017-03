"Las inversiones serán enormes si gana Cambiemos"

Fotos DEFINICIÓN. Elisa Carrió dijo que se reunirá con el presidente Macri "después de Semana Santa" para definir las candidaturas.

11/03/2017 -

La diputada Elisa Carrió disparó dardos políticos hacia algunos eventuales rivales de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y pronosticó que si la fuerza que integra gana las elecciones legislativas de octubre "las inversiones serán enormes".

En una conferencia de prensa que brindó en la Feria Expoagro, Carrió aseguró que "los inversores le tienen un miedo terrible a ese PJ que se trompea, que ambiciona y que cambia de políticas".

Al hablar del déficit fiscal explicó que el presidente Mauricio Macri tiene "una intención personal loable" para reducirlo, aunque señaló que "en la situación de pobreza terrible que se vive en el país no es posible" hacerlo.

Sin embargo, aclaró que "lo que se está ahorrando en corrupción es enorme".

Sobre las candidaturas, reveló: "Nos juntaremos con el Presidente después de Semana Santa para definirlas".

Sin embargo, no se privó de avanzar en materia electoral sobre la provincia de Buenos Aires, un distrito en la que podría jugar un rol decisivo, y la emprendió allí contra uno de los posibles rivales del PJ, al pronosticar que "al déficit lo vamos a bajar por la corrupción. Fijensé en los ferrocarriles: un vagón cuesta un tercio al que compró el que era ministro del Interior, que no me acuerdo el nombre", en alusión a Florencio Randazzo.