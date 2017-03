Las cinco noticias destacadas de este sábado

Fotos Las cinco noticias destacadas para este día feriado

Hoy 06:47 -

1 - "En 15 días saldrá la suba para taxis y será similar a la del colectivo"

Descartó que se otorgue el 50% y pidió "criterio". "La gente tuvo un incremento salarial del 20%, así que el 30 y pico está bien", dijo.





2 - Un cura delató que durante seis años un jornalero violó a su hijastra adolescente en Juan Felipe Ibarra

En Cámara Gesell y pericias psicológicas, la menor fue lapidaria con el padrastro. La trataba como su mujer. Ya está preso.





3 - "Motoqueros" causaron temor en las calles cuando regresaban del sepelio de su amigo

Más de medio centenar de motocicletas invadieron las calles santiagueñas de forma temeraria, poniendo en riesgo sus vidas y las de terceros.





4 - Boca defiende la punta ante el "Taladro"

El Xeneize intentará sumar su quinta victoria consecutiva, con el debut de Agustín Rossi en la valla. También jugarán San Lorenzo vs. Belgrano, San Martín vs. Huracán y Defensa vs. Newell’s.





5 - Gendarmería secuestró marihuana y cocaína, y detuvo a cuatro narcos

Los múltiples allanamientos se realizaron anoche en los barrios Los Lagos y 25 de Mayo en la ciudad de La Banda. Duro golpe a una red de distribución.