VIDEO | La golpeó, la arrastró de los pelos y la tiró por la escalera

Videos NI UNA MENOS. La mujer asegura que no pudo caminar normalmente después de esto.

Hoy 21:27 -

En las últimas horas, una mujer autorizó a la justicia de Birmingham a que difundiera el video en el que su novio le dio una brutal paliza. El juez calificó el hecho de "imperdonable" y condenó al individuo a 13 años y medio de prisión.

En las imágenes se puede ver cómo Mark Power, de 37 años, golpea y arrastra de los pelos a la mujer, e incluso la arroja por las escaleras. Los ruidos alertaron a los vecinos, que llamaron a la Policía.

"No soy capaz de caminar correctamente y necesito ayuda para las tareas más sencillas. Me gustaría que Mark me hubiera matado porque estoy cumpliendo mi propia sentencia de por vida", declaró la mujer tras el veredicto.