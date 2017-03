CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Marzo de 2017

Hoy 20:46 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 NICK JR.

16.30 CINE. ALGUIEN TIENE

QUE CEDER

18.30 JUGUEMOS EN EL

BOSQUE

19.30 ESPECIAL MAMA

ANTULA

20.00 SORTEO DE MONO

BINGO

20.15 SORTEO DE

TÓMBOLA

20.30 JOSUÉ, EL

RESUMEN

21.30 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 DESPEDIDA DE

SOLTEROS, LA GALA

00.15 FUEGO, PLACERES

TERRENALES

01.00 PAUSA EN FAMILIA





AMÉRICA

11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 COCINA SOBRE RUEDAS

14.00 MAURO, LA PURA VERDAD

16.30 AYER, NOMÁS

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA





CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 LOCOS POR EL CAMPO

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.45 CAMPEONATO DE PRIMERA

DIVISIÓN

21.00 FESTIVAL PAÍS 17





EL TRECE

08.45 PANAM Y CIRCO

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.30 EL GARAGE

10.15 CARBURANDO - TC 2000

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL

ESPECTÁCULO





CANAL 14

12.00 TELÓN ABIERTO

12.30 ZAPA ZAPA

13.00 ESPIRÍTUS DE MI TIERRA

14.00 UNIENDO DESTINOS

14.30 RECORDANDO

16.00 LA TOCATA

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 BÁSQUET POR EL 14:

ALMIRANTE BROWN VS. NICOLÁS

AVELLANEDA (FEM)

19.00 CORSO FEMENINO

19.30 LA RUTA DEL

DOCUMENTALISTA

20.00 EL PODIO

20.30 PASA EN SANTIAGO

21.00 EL CLÁSICO: VILLA UNION

VS. TALLERES DE QUIMILÍ

23.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.30 ESCUELA DE LEVANTE





CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV





PELÍCULAS

CINEMAX

07.30 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE

Y ALEGRÍA- CARACAS

07.45 LOS INCREÍBLES

09.59 EL PADRE DE LA NOVIA

12.03 EL PROFESOR CHIFLADO II

14.12 LOS INCREÍBLES

16.29 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA

DEL SANTUARIO

18.20 BOY 7. SIN IDENTIDAD

20.10 POSEIDÓN

22.00 LUCES ROJAS

TCM

08.00 MASACRE EN EL BARRIO JAPONES

09.35 LA PANTERA ROSA

11.00 ALF (TEMPORADA 4)

11.30 ALF (TEMPORADA 4)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 MEJOR EN EXPOSICION

14.40 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS

CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

16.30 KARATE KID II

21.00 GENERACIÓN X

23.05 LA HORA 25

TNT

07.09 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

09.06 AMIGOS SALVAJES 2

10.24 AMIGOS SALVAJES 3

11.44 TOY STORY 2

13.26 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

15.43 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

17.52 THOR. UN MUNDO OSCURO

19.57 300

22.00 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

23.52 CONAN, EL BÁRBARO

01.47 GHOST RIDER. ESPÍRIT

SPACE

07.49 ARMA MORTAL

09.55 ARMA MORTAL 2

12.01 2012

14.54 FURIA DE TITANES 2

16.36 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

19.49 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

22.00 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁ-

PIDO

CINECANAL

09.05 AUSTRALIA

11.55 LUNA NUEVA

14.10 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

15.50 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2

17.35 DURO DE MATAR 4.0

19.50 ESPÍAS

22.00 KNOCK KNOCK

23.45 LOS RECOLECTORES

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 THE REAL O’NEALS

11.30 ABIERTO DE MÉXICO

13.30 BLACK-ISH

15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

16.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

17.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

18.00 ÉRASE UNA VEZ

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

21.00 HOW TO GET AWAY WITH MURDER

22.00 CÓDIGO NEGRO





A DÓNDE IR

EL PATIO DEL INDIO (BOCA DEL TRIGRE)

+HOY, SE PRESENTARÁN LA QUENISTA MICAELA CHAUQUE; LA TROYA,

CON POESÍAS DE AUTORES CATAMARQUEÑOS HECHOS CANCIONES;

DEL ESTERO, RODRI SALVATIERRA (SOLISTA DE BARADERO); DIEGO ÁLVAREZ

Y SUENAN VOCES.

BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+MIÉRCOLES 15, A LAS 22, 4º ENCUENTRO DE CINE ANIMÉ, PRESENTADO

POR DIEGO PARÍS. ENTRADA $20.

DESAFINADOS BAR (URQUIZA 267)

+JUEVES 16, A LAS 22.30, MARIANA BARAJ & FERNANDO BARRIENTOS,

CANTAN A VIOLETA PARRA & GUSTAVO “EL CUCHI” LEGUIZAMÓN.

PLAZA DE LOS ÁRABES (PASEO ALVEAR, FRENTE AL FÓRUM)

+JUEVES 23, A LAS 20.30, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC,

ORGANIZADOS EN CONJUNTO CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE

PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO, DOCENTE Y COMPOSITOR SANTIAGUEÑO,

NIETO DE DON PEDRO EVARISTO DÍAZ A QUIEN RENDIRÁ SU HOMENAJE.





CINES



SUNSTAR



MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 14:30 (Cast) 17:00

LA LLAMADA 3 2D

Terror. (13 años)

HOY AL 15/03 22:40 (Subt)

KONG LA ISLA CALAVERA

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

HOY - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

20:00 (Subt) 22:30

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

HOY - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

20:00 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS

MAS OSCURAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 15/03 20:00 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

HOY AL 15/03 22:40 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 14:35 (Cast) 17:00 (Cast)

KONG LA ISLA CALAVERA

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) HOY

AL 15-03 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 14:50 (Cast) 17:10 (Cast)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)

HOY - 13/03 -19:30 (Subt) 22:15

(Subt)





HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS

2D ATP

CASTELLANO

17:40- (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO

SÁBADO)

FRAGMENTADO 2D APTA

16 AÑOS

CASTELLANO

22:10 - (TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13

CON RESERVA

CASTELLANO

20:00 (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO

JUEVES)

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS

CASTELLANO

17:30 - 20:05 - 22:40 (TODOS LOS

DÍAS)

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CON

RESERVA

CASTELLANO

18:00 - 20:30 - 22:50 (TODOS LOS

DÍAS)