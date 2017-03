FÚNEBRES | 12 de Marzo de 2017

-

FALLECIMIENTOS

- Ana María Concha

- Luz Clarita Navarro

- Marta Aideé Bravo

- Ofelia Galeano

- Pedro Arancibio Díaz

Sepelios Participaciones

BRAVO, MARTA AIDEE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento, Ruegan una oración en su memoria y que sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardin del Sol. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

CHOQUE VDA. DE DÍAZ, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. "Señor dale a ella el descanso eterno". Personal de David Neumáticos S.R. L. y sus familias participan con dolor el fallecimiento de la abuela de su compañera de labores, Carolina Díaz Choque y acompaña a su flia. en este triste momento. Se ruega una oración en su memoria.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Su esposo Fernando Céspedes, hijos Jorge, Franco, Gastón, Cyntia y Sabrina; nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. (S.E.M) Santiago Emergencias Médicas. El Sr. Raúl Femayor y flia. participa con dolor el fallecimiento de la madre del Sr. coordinador Dr. Gastón Céspedes y ruegan una oración en su memoria.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. (S.E.M) Santiago Emergencias Médicas. El Sr. Hugo Gramajo y flia. participa con dolor el fallecimiento de la madre del Sr. coordinador Dr. Gastón Céspedes y ruegan una oración en su memoria.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. (S.E.M) Santiago Emergencias Médicas. El personal médico y paramédico participa con dolor el fallecimiento de la madre del Sr. coordinador Dr. Gastón Céspedes y ruegan una oración en su memoria.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Ing. Pedro Ugozzoli, su esposa Lic. Edy Terribile, sus hijos Pedrin, Gaby y Lourdes, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor la partida a la Casa del Señor de su querida vecina. Rogamos por su eterno descanso y consuelo para su esposo e hijos.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Néstor Roldán y flia. participa el fallecimiento de su querida vecina y amiga Ana con mucho dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus compañeros del colegio secundario Juan Pablo Segundo, acompañan en este difícil momento a su colega el profesor Jorge Céspedes por la pérdida de su madre.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Personal directivo, docente, administrativo y de maestranza de la Esc. Nº 1128 "Fuerza Aérea Argentina" participan con profundo dolor el fallecimiento de Ana María de Céspedes, colaboradora de nuestra institución y madre de nuestra compañera Cyntia. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Graciela Soria de Soria, sus hijos Graciela, Liliana, Jorge y sus respectivas flias. despiden con dolor y afecto a su querida vecina y ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Noelia, Alejandro y Stéfano Molinari Soria, acompañan a sus amigos, hijos de Ana en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor. Personal directivo, docentes, no docentes y alumnos del ISFD Nº 1 Acompañan en su dolor al profesor Jorge Céspedes y a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Tu ex colega y amiga de la Escuela 151 de los Quebrachos Rio Hondo; Letizia Lescano y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 149 Superior José Ingenieros participan con dolor el fallecimiento de la mamá del Prof. Céspedes Jorge. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, PEDRO ARANCIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Señor tu hijo ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Su hija Silvia Díaz participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Lujan. (Serv. Abraham Gubaira ).

DÍAZ, PEDRO ARANCIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Su hija Cristina Elizabeth Díaz, hijo político Jorge Fernando Cura participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Luján.

DÍAZ, PEDRO ARANCIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Su consuegra Gabriela Santillán de Cura, sus hijos Jose y Anita, Jorge y Cristina, nietos Iván, Leandro y Carolina Cura, Luciana y Jorgito Cura., y Viviana Veliz participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso, Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Luján.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus hijos: Silvina, Diego, Santiago, Analia y Florencia, sus hijos pol.: Fabian, Javier, Carlitos y Cintya, y nietos, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus hermanos Marcos, Tata, Kiky, Julio y Noemi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Su hermana Kiky, su cuñado René Cejas, sobrinos Mariela y flia, Polito y flia, Maru y flia, Melisa y Gaspi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Su hermana Noemí, su cuñado Raúl Coronel, sus sobrinos Ceci y flia, Pruli y flia, Nando, Leo y Valentin Coronel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Su hermano Julio, su cuñada Negra, sobrina Melina y Mario participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Su hermano Tata, su cuñada Deli, sus sobrinos Yuli y flia, Ramón y flia, Maribel y flia y Mili participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Su hermano Marcos Galeano participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus sobrinos Patri Galeano, Cristian e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus sobrinos Natalia Galeano, Jorge e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Peque querida que el Señor te reciba en tus brazos y te de el descanso eterno. Maria José Verdugo e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su gran amiga Silvina y hermanos. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Oscar " Cachin " Diaz y sus hijos Silvina, Diego, Santiago, Analia y Florencia, hijos pol. Fabian, Cinthia, Javier y Carlos, nietos Juan Pablo, Lisandro, Paula, Augusto, Juan Ignacio y Agostina y demas fliares. participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan al sepelio de sus restos hoy a las 11 en el cementerio El Descanso.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Oscar "Cachin" Diaz y sus hijos en el afecto Gabriela, Adriana, Agustina y Dolfi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Peque siempre estarás en nuestra memoria, con mucho amor y tristeza te despedimos.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Nuestra Peque querida: toda la Promo Normal 66 llora desconsolada tu partida. Lágrimas de dolor y de añoranzas por los bellos momentos compartidos. Estarás siempre presente en nuestras reuniones con tu tierna y alegre imagen de amiga. Luchadora incansable que partió de este mundo rodeada de amor. Feliz de ti. Desde el Cielo síguenos acompañando. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Su cuñada Stella Díaz, sus hijos Álvaro, Ariel, David y Karina Castillo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Analía Veliz y su nieto Augusto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Raquel de Arzuaga de Ferreiro, sus hijos Alejandro y Elena; José y Elizabeth; Teresita y Eduardo; Carlos y Susana; Mercedes y Javier; Ramón y Adriana y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Alejandro Ferreiro, Elena Durán de Ferreiro; sus hijos Alejandro, Eugenia y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Eduardo Lezana, Teresita Ferreiro de Lezana; sus hijos María Lourdes e Ignacio; Gonzalo y Marcela; Nicolás, Ignacio e Ivana, Benjamín y Gabriela y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Ana Beatriz Gatti de Zahorski y flia. participan el fallecimiento de la madre del Dr. Conrado Alcorta y abuela de su ex vecino Dr. Radito Alcorta, acompañan al resto de la flia. en su dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Alvaro, Francisco y sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás fliares. Elevan oraciones en su querida memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Silvia Llavar y sus hijos Eugenia y Enrique Miguel y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus familiares.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Facundo Zavalía y flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Verónica y Alfredo y demás familiares en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Sara Arce Viaña de Liendo, sus hijos Arturo, Sarita, María Adela y María Elena Liendo Roca participan su fallecimiento.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patrón y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO VDA. DE ORTIZ, LUZ CLARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hija Cecilia Ortiz, nietos Facundo, Florencia, Octavio, Federico y Valentin participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

NAVARRO VDA. DE ORTIZ, LUZ CLARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus hijos Silvia, Fernando, Vilma, Cecilia; hijos pol. Gustavo, nietos, María F. Facundo, Octavio, Federico I. Constantino, Valentín, part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 9 en el cement. La Piedad, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

NAVARRO VDA. DE ORTIZ, LUZ CLARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Pori, tus hijas Silvia, Fernando, Cecilia y Vilma; tu hijo político Gustavo; tus nietos María Florencia, Facundo, Octavio Federico, Ignacio; tus bisnietos Constantino y Valentín. Te amamos y siempre te recordaremos por tu alegría, tu ternura y paciencia. Por haber sido una tierna y dulce madre, abuela. Te decimos gracias, por siempre.

NAVARRO VDA. DE ORTIZ, LUZ CLARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Ing. José Manuel Salgado, el Vicedecano Dr. José Maidana, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, Personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan con dolor el fallecimiento de la madre del empleado no docente, Fernando Gustavo Ortiz. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO VDA. DE ORTIZ, LUZ CLARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Dr. Salomón Mattar y Sra. acompañan con profundo dolor a Florencia y demás familiares en este dificil momento. Rueegan oraciones en su memoria.

NAVARRO VDA. DE ORTIZ, LUZ CLARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Compañeros de trabajo de Tesorería UNSE: Daniel Goldar, Mónica Zelada, Eugenia Phaud, Roberto Jozami, Andrea Vera, Eduardo Gerez, Jorge Campos, Dante Pérez, Cecilia Santillán y Fernando Carabajal participan con dolor la pérdida de la Sra. madre de su compañera Vilma Liliana Ortiz y ruegan una oración en su memoria.

NAVARRO VDA. DE ORTIZ, LUZ CLARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de Vilma Ortíz, quien es No Docente de esta Casa de Altos Estudios. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO VDA. DE ORTIZ, LUZ CLARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su nieta Florencia Godoy, Gustavo y Constantino Mattar Godoy participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". María Rosa Auat e hijos Pablo, Juan Manuel y Diego Vecino con sus respectivas flias. lamentan la partida del querido vecino y amigo don Miguel. Acompañan en el dolor a su esposa, hijos y nietos. Una oración por su descanso eterno.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Juan Luis Coria, Lubina Vignolo, sus hijos Juan Ignacio, Lubina Albana, Juan Edgardo y María Jimena participan su fallecimiento. Y elevan una oración en su memoria.

RÍOS, NELIA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Estrechamos en un fuerte abrazo a las familias Clementi y Nazario, recordando con cariño a la Sra. Nelia. Rogamos al Señor por su descanso. Amílcar Buenvecino y flia.

ZELAYA DE LEDESMA, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. La dirección, maestros y personal de maestranza de la Escuela F. P. y CL Nº 22 participa el fallecimiento de la madre política de su compañera Susan Gomez. Se ruega una oración en su memoria.

Invitación a Misa

GIANGRECO DE TOLOSA, CONCEPCIÓN ISABEL (Pochi) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/16|. Hermana querida, hoy hace 11 meses que te fuiste y parece que fue ayer. El tiempo pasó y tuvimos que aprender a convivir con el dolor y aceptar que te adelantaste en ese viaje, solo esperamos que algún día quizá nos volvamos a encontrar, mientras tanto hasta pronto hermana. Tu hermano Teddy, tus sobrinos Pablo y Lorena invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en Catedral Basílica.

GUZMÁN, OLGA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/16|. Su hija Valeria, su hijo político Andrés; nietos Agustín, Julián y Jazmín invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Virgen del Valle, al cumplirse un año de su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GUZMÁN, OLGA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/16|. Su madre Margarita, sus hermanos María Ester, Gringa, Fabián, Sebastián, Gustavo y César; hermanos políticos, sobrinos y tíos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Virgen del Valle, al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus hijos Alejandra, Luis y Paco; hijos políticos, nietos, sobrinos y hermanas invitan a la misa mañana lunes a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplir un mes de su fallecimiento.

SALAS MUSE DE RAMÍREZ, MIRTA NORA DEL VALLE (Peke) (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/06|. Al cumplirse 11 años de tu partida Madrina de mi alma, tu recuerdo vive siempre dentro mío. Te extraño, ahora más que nunca sé que estás mirándome y cuidándome desde allá arriba en donde estoy segura que estás en paz. Es difícil, es como estar viviendo una realidad diferente en la que tu no estás al menos físicamente. Ahora no puedo hacer más que hablarte en mis sueños o hablarte desde e corazón, se que me escuchas, que estás ahí; siempre conmigo. No puedo negar que te extraño tanto, tus abrazos, tu sonrisa, tu voz, es tan extraño estar aquí y vivir sin que estés. En cada reunión se siente tu ausencia. Eras la alegría de la casa. Tu mamá Sara y tu papá Pedro te extrañan cada día más, tus hijos que en cada uno de ellos vemos un pedacito tuyo, no te olvidaremos, que dura la vida, Dios me llevó lo más bueno, sos mi ángel de la guardia "lo sé", te siento. Te amo con el alma. Tu ahijada Yanina. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belrano.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

FRANZZINI, SEBASTIANA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Enrique Cejas e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos dificiles. Rogamos oraciones en su memoria.

FRANZZINI, SEBASTIANA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Lita, Anita y Noemi Zalazar, Mariana y Belen Lascano, Rosa Romano participan el fallecimiento de la mamá de Mario y tía de su nieta Yezmin, Yudith, Aron y Siria Abraham. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, ETELVINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Francisco Cavallotti (h), y Nora de Cavallotti participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, ETELVINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Ramón Albornoz, Flora Cárdenas y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CASTILLO, MATÍAS ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/16|. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. (2 Cor. 4,17). ¡Hijo querido! Vivirás eternamente en mi corazón. Tu madre Teresita Carabajal invita a la santa misa al cumplirse 3 meses de su fallecimiento, este domingo 12 de marzo a las 20.30 hs. en la iglesia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

BRANDÁN, MARGARITA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/16|. Querida "Kuky": hoy te extrañamos y lloramos tu partida. Tu recuerdo permanecerá intacto en nuestros corazones. Tu esposo Dante, hijo Daniel, invitan al responso el día 12/03/17 a las 9:30 hs en el cementerio La Misericordia.

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

HANAK VDA. DE LLARRULL, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Sus vecinos Vitín González, María Antonio Bertini y familia acompañan con mucho cariño a sus hijos y nietas en este doloroso momento. Deseando pronta resignación. Rezan oraciones en su memoria.

HANAK VDA. DE LLARRULL, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Agustín González Bertini, acompaña en su dolor a Negrita, Gus, Euge y Conzi por la pérdida de su madre y abuelita. Ruega oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Señor recibela en tu casa celestial y dale el descanso eterno. Personal directivo, docente, y de maestranza del Instituto de Formación Docente Nº5 participan con dolor su fallecimiento.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. La Comisión directiva del club Sportivo Loreto hinchas y sipantisando participa con dolor el fallecimiento de Blanca Maldonado de Pinto y acompañando a su familia en este dolor.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. El club de Abuelos y Amigos del Tango "Homero Manzi", socios y simpatizantes participa el fallecimiento de su ex secretaria y socia fundadora. Hace llegar sus condolencias a la flia. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Frías.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Chichí Charubi, Juan Carlos Vásquez participan con dolor el fallecimiento de su amiga, madrina de confirm. de Mara, compañera de su hermana Nena de Aragón, hacen extensivos a sus hijos Sonia, Julio y Mara, sus nietos Sabrina y Francesco. Consuelo a su esposo Jony, hijos y demás familiares. Paz en su tumba y oraciones en su memoria. Frías.