Los fondos comunes para el desarrollo inmobiliario captaronU$S289,5 M del blanqueo

Hoy 21:41 - Los fondos comunes de inversión cerrados destinados al desarrollo inmobiliario fueron los grandes protagonistas de este tipo de productos financieros presentados en el marco del blanqueo de capitales. El sábado, venció el plazo fijado en la ley y que permitía la constitución y la adhesión a estos instrumentos y que, en el mercado coinciden en que terminaron con poca incidencia en el conjunto de dinero blanqueado que se estima llegará a los u$s 120.000 millones a fin de marzo, fecha en la que cierra el blanqueo. Se presentaron siete propuestas de las cuales cinco apuntaron al desarrollo inmobiliario. Así de los u$s 289,5 millones totales u$s 162,5 millones están destinados al sector inmobiliario, es decir que capturaron el 56% de los recursos blanqueados por esta vía. El 44% restante se lo llevaron dos productos, uno de infraestructura y desarrollo productivo que presentó SBS Asset Management que fue el más grande a nivel volumen al capturar u$s 114,7 millones al que en su totalidad adhirieron fondos del blanqueo y uno del sector agropecuario administrado por First Capital Markets que alcanzó u$s 12,2 millones en el que sólo el 48,48% del monto conseguido provienen del blanqueo. Es que estos fondos cerrados también permitían el ingreso de inversores que no estuvieran exclusivamente vinculados al blanqueo aunque la mayoría de los que optaron por estos instrumentos lo hicieron para adherir al régimen de sinceramiento fiscal. En porcentaje, el 82,86% lo hizo con fines de blanqueo y el 17,14% restante fueron fondos que no estaban ligados al esquema. Los fondos inmobiliarios que respondieron a la propuesta de la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal fueron: Allaria Residencial CasaARG I; Consultatio Inmobiliario; Quinquela+Predial Inmobiliario; Allaria Argencons Distrito Puerto Retiro e Inmobiliairo AlRío. Allaria Residencial CasaArg capturó u$s 29,3 millones, de los cuales el 91,48% de los fondos estuvieron vinculados al blanqueo y apuntará al desarrollo de viviendas particulares en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y en el interior del país en Neuquén, Mar del Plata y Corrientes. En el caso del fondo Consultatio, concentró u$s 45,3 millones de los cuales el 92,47% están ligados al blanqueo y la propuesta incluyó proyectos relacionados al desarrollo de edificios y complejos residenciales; oficinas e inmuebles destinados a usos comerciales con preferencia ubicados en Capital y Gran Buenos Aires. Quinquela+Predial alcanzó el mínimo de u$s 10 millones y fue el que concentró la menor participación de fondos adheridos al blanqueo con apenas el 39,66%. Prevé desarrollar 5 proyectos de departamentos en Capital Federal y uno en Neuquén. Allaria Argencons Distrito Puerto Retiro fue el que más fondos capturó: u$s 62,1 millones de los cuales la mitad fueron provenientes del blanqueo. Es según fuentes consultadas que pidieron no ser identificadas el proyecto más ambicioso puesto que construirán una torre de lujo en el nuevo Paseo del Bajo impulsado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Inmobiliaio Al Rio captó u$s 15,7 millones (94,9%9 del blanqueo) para financiar cuatro proyectos de usos diferentes de vivienda particular hasta un shopping emplazados a la entrada de Vicente López entre Av. Del Libertador y el río. Armando Pepe, presidente del Centro de Corredores Inmobiliarios, calificó de “muy bueno” el resultado de estos instrumentos y agregó que el hecho de que la mayoría de los fondos estuvieran ligados al sector inmobiliario tiene que ver con que “la gente sabe que el ladrillo no traiciona”. “En la Argentina las inversiones inmobiliarias siempre fueron un buen negocio”, dijo y se refirió al hecho que los fondos queden inmovilizados por 5 años. “Más allá del tiempo para este período de gobierno, es una muestra de confianza. Debe ser entendido como una muestra de respaldo”, concluyó.l