“Si una familia se organiza, podría almorzar y cenar por $ 250 diarios”

Mientras las familias santiagueñas como las del resto del país, hacen malabares para llegar a adquirir los productos de la canasta familiar ya que alimentarse se vuelve cada vez más caro, el chef Ariel Banco realizó un relevamiento de precios de diferentes artículos de primera necesidad, a la par que destacó cómo y qué comer para conseguir gastar lo mínimo indispensable sin dejar de alimentarse adecuadamente. "Considerando que una familia tipo la integran 4 personas y tomando en cuenta que como mínimo se realiza dos comidas en una casa, almuerzo y cena el gasto diario para sobrevivir según los precios varían según el menú", indicó Banco. Destacó que en la actualidad hay una gran cantidad de verduras que se ubican en una franja de $20 a $30 por kilogramo mientras las carnes oscilan entre los $100 a $140 por kilogramo. Puntualizó en este sentido que "la berenjena por kilogramo cuesta $30, el tomate $30, el choclo se vende de a 2 unidades a $15, la chaucha por 250 gramos cuesta $20, el pimiento por kilogramo $40, la lechuga $30, el zapallito por 2 unidades $30, el zuchini a $30 el kilogramo y la papa en $15". Detalló además que "el zapallo por kilogramo cuesta $20, la banana $30, la pera $30, la manzana $30, el durazno $50, la uva $25 todo por kilogramo". En cuanto a las carnes, señaló que "el asado por kilogramo cuesta $120, pala $110, el puchero $30, el osobuco $60, la costilla de cerdo $100, el matambre de cerdo $140, la chuleta de cerdo $80, el chorizo/morcilla kg. $60, el pollo por kilogramo $50 y la merluza $110 el kilogramo". Según esta lista de precios "actualizada al día 10 de marzo en el mercado Armonía podríamos calcular y organizar las compras diarias para una alimentación sana en la familia y poder economizar teniendo en cuenta la inflación sufrida en los últimos meses". Destacó que "realizar economía doméstica y aprender a no gastar demasiado en tiempos de crisis, depende de la creatividad para la elaboración de platos variados en una familia. Cabe destacar la importancia del conocimiento de las elaboraciones de los distintos tipos de maneras de realizar la comida para no caer en la monotonía, ya que cuando una persona se cansa debido a la rutina tiende a consumir insumos que habitualmente no se encuentran en la ingesta habitual, lo cual desordena la economía". Sostuvo que "las personas en general, deben aprender a cocinar, conservar y reservar los alimentos para no solo economizar, si no para dar sabor a la cocina diaria. Si la familia se organiza en todo aspecto se podría almorzar y cenar con $250 diarios, claro eso implica que parte de la organización familiar incluya no picotear en horas fuera de las comidas". Señaló que "tener en cuenta este presupuesto de $250 diarios incluida 1 bebida de 1,5 lt. Es el presupuesto solo para sentarse a la mesa, los otros gastos de tentaciones o gustos personales no están contemplados". " Entre otras cosas –agregó- si se suprime la gaseosa tradicional en la mesa de los santiagueños y se incrementa el consumo de agua de lunes a viernes, no solo el presupuesto baja sino que considerablemente aumenta el buen estado y salud. El aprendizaje de la economía domestica lleva tiempo ya que primero se debe aprender a controlar la voluntad y a aceptar que cuando se tiene se puede, y cuando no, no".