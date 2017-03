La recesión se va frenando, pero la recuperación no es uniforme ni explosiva y tardará en percibirse

Hoy 21:48 - Orlando Ferreres, Daniel Artana y Jorge Colina dieron en exclusiva a este medio sus perspectivas respecto de la recuperación y la forma en que se traducirá en la economía real. Al ser consultado sobre el tema, Ferreres señaló que “ésta es una recesión reprimida por el atraso de tarifas, del tipo de cambio, de la venta de dólar futuro por U$S 17.500 millones, de la eliminación de retenciones. Al dejar de corregir esas variables, se recuperará la recesión. Ya ha ocurrido en un 50%”. Agregó que “la gente lo percibirá en la calle en unos 2 a 3 meses más” a la par que indicó que la recuperación no será homogénea. “Entendemos que serán los sectores relacionados a la agricultura los primeros. A ello se sumarán también las obras públicas y muchos otros sectores que dependen del poder de compra del salario, aunque no todos”, apuntó. A su vez, al consultársele si es factible cumplir la meta oficial de inflación del 17% en el año, señaló que “entendemos que se va a superar la meta del 17%, aunque dentro de números manejables”. Asimismo, respecto de si puede generar alguna complicación en el consumo el haber fijado paritarias en línea con la inflación, señaló que “un poco lo puede perjudicar pero la realidad es que ya dio el gremio bancario 24%, que sería el límite superior”. Artana A su turno, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) Daniel Artana, indicó que la salida de la recesión “no es muy diferente” respecto de las anteriores. Indicó que “hay algunos sectores que reaccionan primero como el agro, la construcción y algunas ramas de la industria y luego se espera que ello mejore el consumo”. Consultado sobre cuánto estima que tardará en llegar a la gente esta salida de la recesión, apuntó que ello se reflejará en “dos trimestres”. Respecto de qué otros sectores se irán sumando a la salida de esta situación, sostuvo que “las energías renovables, otras ramas industriales y los servicios”. Sobre la meta de inflación oficial de 17%, indicó que “nosotros proyectamos un 20%” para el año en curso. Colina En tanto, el economista jefe del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) Jorge Colina, marcó como diferencias en esta salida de la recesión sobre las anteriores que “ésta se diferencia en que en la eliminación de las distorsiones y el restablecimiento de los equilibrios se trató de preservar los niveles de ingresos reales de la población, o al menos minimizar su disminución, y que la salida no depende de factores externos, como el contexto internacional o Brasil, sino de factores internos, aumento de exportaciones y la inversión, básicamente, la pública”. En tanto, respecto de cuánto se tardará en palpar en la calle este nuevo escenario, indicó que “la recuperación será gradual. Los analistas proyectan que el 2017 será de un crecimiento de alrededor del 3% lo que indica que se percibirá un mejor clima pero no abundancia. El crecimiento económico es palpable por la calle cuando es sostenido en varias décadas, no en uno o algunos años”. Agregó que otros sectores que comenzarán a crecer son “los de servicios que se irán sumando cuando los mayores recursos desde el campo y la agroindustria entren al mercado, y posiblemente la industria ligada a Brasil se empiece a recuperar si el país vecino comienza también a recuperarse. Los sectores industriales con más dificultades para competir con las importaciones son los que enfrentarán los desafíos más complicados”. En cuanto a si se cumplirá la meta de 17% de inflación, dijo que “es complicado porque requeriría un ajuste fiscal menos gradual del que políticamente es viable, pero es probable que la inflación se ubique en el orden del 20% - 25% que es un nivel bastante más bajo que lo que venía en los últimos años y esperemos con una tendencia descendente como para que el próximo año se pueda aspirar a tasas por debajo del 20%”. Asimismo, respecto de si una pauta salarial acorde a la inflación proyectada puede dañar la recuperación, indicó que “la paritaria en el sector privado no tiene techo. Ni siquiera indirecto. Lo que hacen las autoridades es explicitar que si el objetivo social es ir a tasas de inflación del 20%, los salarios nominales deben ir por arriba de ese nivel, para que aumente el salario real y ayude a la recuperación económica, pero no muy por arriba porque si no habrá que apelar a ajustes de precios que entran en tensión con el objetivo inflacionario. Son los empleadores con los sindicatos los que deben definir sus pautas salariales tomando como referencia el objetivo de inflación”.