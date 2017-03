López Murphy cuestionó que el nivel de gasto es “elevado”, pero dijo que hay “brotes verdes”

Hoy 21:50 - El ex ministro de Economía Ricardo López Murphy consideró que la Argentina tiene “una apreciación cambiaria muy severa”, producto de “desequilibrios concentrados en el déficit primario” de las cuentas públicas. Al disertar en el Congreso Económico Argentina, organizado por ExpoEfi, López Murphy sostuvo también que la Argentina “viene de seis años de paralización” en materia económica y advirtió que si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumple sus promesas electorales, “aumentarán las tasas y el dólar y esa sería una noticia terrible para América Latina”. Respecto de la economía local, López Murphy señaló que “tenemos desequilibrios concentrados en el déficit primario” de las cuentas públicas, producto del elevado nivel del gasto, pero subrayó que “hay brotes verdes” en la economía, que podrían comenzar a sentirse en los próximos meses. Para el ex ministro de Economía, los desequilibrios que generan el déficit primario llevan a “una apreciación cambiaria severa” y destacó que, a su vez, trae como consecuencia “ problemas en la inversión y en el empleo”. López Murphy disertó en un panel sobre Economía Internacional, en el que también participaron el economista Ricardo Arriazu, el analista internacional Carlos Pérez Llana, y el periodista Alberto Padilla. Todos coincidieron en que se verifica una tendencia internacional hacia gobiernos que impulsan el nacionalismo económico y mencionaron los casos de Trump, el Brexit, Holanda, Italia, Austria y Francia. De todos modos, destacaron que el proceso de globalización continuará, más allá de esas tendencias. “La globalización no va a morir porque su motor es la innovación tecnológica”, expresó Pérez Llana, que definió la situación del mundo como “parecida a la que se dio desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la Segunda”. Para el analista “desde la crisis internacional de 2008, las clases media de los países desarrollados empezaron a perder ingresos” y eso es lo que está motivando el cambio de tendencia hacia gobiernos más proteccionistas, donde, según su opinión, “la prensa es un enemigo”.