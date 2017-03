Crecen en Santiago las compras online, pero también los inconvenientes

Hoy 21:56 - La modalidad de comprar on line en tiendas ubicadas en distintas partes del país o del exterior, gana cada vez más interés entre los santiagueños pese a que aún hay cuestiones relacionadas con los servicios de logística y con los trámites impositivos que se deben realizar cuando se compra en tiendas fuera del país que ocasionan demoras, devoluciones o rechazo de operaciones por parte de los consumidores. Razones de precio, variedad y calidad, ha llevado a que una gran cantidad de santiagueños comenzara a comprar on line. También la habilitación de la modalidad puerta a puerta el año pasado. ¿Qué compran?. De todo. Desde baterías para celulares, muebles, ruedas para bicicletas o palos de golf. Solo el Correo Argentino distribuyó en 2015 unos 1.300 envíos de paquetes de compras realizadas por santiagueños mediante el comercio electrónico. El año pasado, la cantidad subió a 4 mil. Y, en el primer bimestre de este año, ya fueron 2 mil, con lo cual desde la empresa estatal estiman que se llegará a los 8 mil paquetes de compras realizadas desde Santiago a diferentes portales de distintas empresas que operan on line tanto dentro como fuera del país. Por día, llegan al Correo Argentino unos 250 paquetes de compras realizadas vía e commerce. En las empresas privadas también sucede algo similar. Entre Oca, La Sevillanita y Andreani, entregan a domicilio unas 50 paquetes de compras realizadas a través del comercio electrónico. Pero también, hay otra cantidad similar de personas que pasa a retirar personalmente lo que compraron desde la sede de cada empresa, en forma diaria. Entre todas ellas, entregan unos 800 paquetes por semana a consumidores locales. Si se proyecta al mes la cantidad de paquetes de compras realizados por santiagueños que entregan todas las empresas de correo y de logística, entre todas suman unos 7 mil a 8 mil productos o artículos. Asimismo, si se hace un promedio de lo que gastan los santiagueños en esta compras, asignándole a cada una de ellas un valor promedio de unos $300, de allí surgiría que implican unos $2,1 millones al mes. Los problemas en el sistema Sin embargo, no todas las experiencias de compra on line tienen un final feliz. Y, los principales problemas se plantean en la logística y en el desconocimiento en algunos casos de los consumidores de los costos que implica realizar una compra en una tienda del exterior. Por estas razones, por ejemplo el Correo Argentino finalizará esta semana próxima la devolución de unos 800 paquetes que están en su sede desde el año pasado pero que no se retiraron ni entregaron a domicilio porque no completaron ni presentaron los formularios correspondientes de la Afip cuando se concreta una compra en el exterior. Hay otros casos. “Nosotros recibimos unos 80 paquetes por día, pero entregamos entre 40 ó 50 porque no nos dan bien los domicilios, porque cuando compran on line lo hacen por ahí con la tarjeta de un pariente o de un amigo y ponen mal el domicilio o no indican bien el barrio o la localidad, sino sería mucho más fluída la entrega, porque recibimos muchos paquetes por día para entregar”, comentó Julio de una empresa de logística.