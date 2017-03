Los problemas que se presentan cuando se compra en el exterior

Hoy 21:57 - • Hay casos en los que la compra no llega por una falta de coordinación entre el portal o comercio que lo vende en otro país y la empresa encargada de la logística a nivel local. Esto conlleva a pérdidas de tiempo por la consulta a los diferentes actores de la cadena: El comercio, la tarjeta de crédito y la empresa de logística. • Mucha gente compra en el exterior y no tiene clave fiscal para hacer la declaración jurada que exige la Afip por la compra que hizo ya que el organismo calcula el impuesto que debe pagar sobre esa compra, antes de liberar su entrega. • El pago del impuesto a la Afip por la compra en el exterior, solo se puede hacer a través del Home Banking y mucha gente no lo tiene, entonces debe pedir la cuenta a un tercero y la Afip debe habilitarlo para que haga el pago de otra persona. Eso ocasiona demoras y mucha gente termina desistiendo del retiro del paquete. • El régimen actual de importaciones señala que hay una franquicia de U$S25 que otorga el Gobierno argentino por única vez a quien realiza su primera compra en el exterior. Luego, si le queda un saldo de esos U$S25 lo puede usar en la segunda compra pero después, cada vez que compre un artículo, debe pagar de impuesto el 50% del valor del artículo. • El régimen vigente con el gobierno anterior permitía solo dos compras al año, pero el actual si no se sobrepasan los U$S200 y 2 kg de peso, son compras ilimitadas. Se puede usar ese monto todo el año. El régimen de uso personal contempla compras hasta U$S999 y no más de 3 artículos de un mismo producto. Así, se pueden hacer hasta 5 compras al año. • Hay promociones en Facebook que se muestran como negocios de Argentina pero que en realidad están en el exterior. Hay gente que realiza la compra, pero luego le llega un telegrama avisándole que hizo una compra en el exterior, va a buscar el producto al Correo y se da con que tiene que sacar la clave fiscal, declarar el producto comprado lo que no figura en la promoción. • Hay tiendas on line que no especifican el costo del envío o si el mismo es gratis. Esto sucede en muchas promociones que aparecen en Facebook de tiendas que venden desde otros países. “Muchas veces sale solo el costo del producto a un precio muy barato, pero luego cuando llega el resúmen de la tarjeta aparece un gasto mayor que son los costos de envío”, indicaron. l