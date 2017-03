"Lo del segundo tiempo fue notable"

Fotos TRABAJO. Guillermo elogió a sus dirigidos tras la victoria ante Banfield de visitante.

12/03/2017 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, admitió anoche que no le gustó el trabajo del equipo "en el primer tiempo", pero destacó "que en el segundo justificó el triunfo" sobre Banfield por 2-0, de visitante, por la 15ta. fecha del torneo de fútbol de Primera División.

"En el primer tiempo no jugamos bien, pero sí lo hicimos en el segundo donde justificamos la victoria que nos dejó solos en la cima", aseguró Barros Schelotto.

"Ellos buscaron el empate en el complemento y nosotros con espacios tuvimos muchas chances para ganar por más de dos goles", agregó.

Y siguió: "Me pone muy contento que (Darío) Benedetto se haya reencontrado con el gol (convirtió los dos ayer ante Banfield). Demuestra que está vigente", puntualizó.

Barros Schelotto además se refirió a las salidas de Benedetto y Ricardo Centurión. "Fueron solo por precaución, no es nada grave", informó.

Por su parte, al "Mellizo" le preguntaron sobre la fecha de finalización del certamen y advirtió: "Tenemos que pensar en Talleres, de lo otro se tiene que ocupar la Comisión Normalizadora. El torneo debe terminar el 27 de mayo, es como estaba establecido porque después juega la Sub 20. Me imagino que también se jugarán los miércoles. Me sorprendería si termina el 9 de julio por los contratos de los jugadores. No vamos a jugar en fecha Fifa, hay que respetar lo que se decide. El año pasado jugamos domingo y miércoles del 10 de abril al 21 de mayo".

Elogio

Luego, el entrenador xeneize reafirmó:

"El segundo tiempo de Boca fue notable, todos jugaron bien. Todos aportaron para que el equipo juegue así. Me deja conforme que el equipo jugó muy bien, se dieron cuenta que el partido había que poner la pelota en el piso", señaló Guillermo.

A su vez, se refirió al estado de Pablo Pérez:

"Vamos a ver cómo está Pablo Pérez en la semana. No jugó porque entrenó solamente dos días. Prefiero tener y no que me falte".

El plantel de Boca Juniors se volverá a entrenar el martes a las 9.30, de cara al partido del domingo 19 frente a Talleres de Córdoba en la Bombonera, por la 16ta. fecha del certamen que lo tiene como líder con 34 puntos.