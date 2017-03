Deportivo TORNEO SEIS PARTIDOS LE DAN CONTINUIDAD A LA FECHA 15 DONDE EL MILLONARIO RECIBE A UNIÓN Y RACING A

River quiere volver con una alegría

Gallardo preserva algunos titulares para el debut en la Libertadores, mientras que Cocca pondrá lo mejor. Completan Gimnasia vs. Quilmes; Temperley vs. Tigre; Rosario vs. Godoy Cruz y Atl. Tucumán vs. Sarmiento.

Por El Liberal

Fotos GOLEADOR. Sebastián Driussi es una de las principales cartas de triunfo que tiene River Plate para el duelo de hoy. - Los partidos River Plate-Unión de Santa Fe (19.10) y Racing Club-Lanús (17) serán los destacados que tendrá hoy la decimoquinta fecha del Torneo de Primera División. Además, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Quilmes (17), Temperley se las verá con Tigre (17), Rosario Central, con el debut del entrenador uruguayo Paolo Montero, enfrentará en Arroyito al Godoy Cruz de Lucas Bernardi (19.10) y Atlético Tucumán irá con Sarmiento de Junín (21.20), que estrenará en el banco a Fernando Quiroz. Con la mente puesta en el debut en la Copa Libertadores del miércoles contra Independiente Medellín, en Colombia, River recibirá a Unión, con la premisa de ganar para acercarse a los primeros puestos. En cuanto al equipo, no jugará el mediocampista Leonardo Ponzio para que llegue bien al duelo copero y en su lugar entrará Joaquín Arzura. Además, entre Luciano Lollo y el ecuatoriano Arturo Mina saldrá el reemplazante del suspendido Jonatan Maidana, el uruguayo Camilo Mayada actuará por el paraguayo Jorge Moreira, Carlos Auzqui será titular por Ariel Rojas y la dupla de ataque la seguirán compartiendo Sebastián Driussi y el oriental Rodrigo Mora. Otro foco importante de la jornada estará en Avellaneda, con Racing-Lanús. La ‘Academia’, que tuvo su debut triunfal en la Copa Sudamericana en el inicio de la nueva era de Diego Cocca, repetirá la formación que venció 1-0 a Rionegro Águilas, con Lautaro Martínez por el lesionado Lisandro López. Enfrente estará Lanús, que llega herido por la derrota 1-0 con Nacional de Montevideo por la Libertadores y que tendrá algunos cambios de cara al duelo del jueves con Chapecoense, en Brasil: el paraguayo Rolando García Guerreño por Marcelo Herrera, Agustín Pelletieri por Iván Marcone, Fernando Barrientos por Román Martínez, Nicolás Aguirre por Nicolás Pasquini, Marcelino Moreno por el uruguayo Alejandro Silva y Hernán Toledo por Lautaro Acosta. En el Bosque, Gimnasia, con el estreno del uruguayo Brahian Alemán en ofensiva, jugará con Quilmes, que necesita sumar para escaparle a los últimos lugares de los Promedios. Otro equipo comprometido es Temperley, actualmente en zona de descenso, que recibirá a Tigre, con la duda en la defensa de Gastón Bojanich o Alexis Zárate y en la delantera podría hacer su estreno el uruguayo Mauro Guevgeozián. El rival, por su parte, contará con el debut del mediocampista oriental Diego Gurri. En Arroyito será tiempo del estreno del uruguayo Montero en Rosario Central, que contará ante Godoy Cruz con la vuelta de Federico Carrizo, luego de su paso por Boca Juniors. Los mendocinos vienen de empatar 1-1 con Atlético Mineiro por la Libertadores y tendrán un cambio con respecto a ese encuentro: Leonel Galeano por Juan Fernando Garro. La jornada se cerrará en el José Fierro con Atlético Tucumán y Sarmiento.