"Rescato el compromiso del equipo"

12/03/2017 -

"El punto es positivo porque hay diferencias en la tabla entre un equipo y otro. Creo que hicimos un partido muy inteligente de parte nuestro hasta los 30 minutos del segundo tiempo. Después lo aguantamos un poquito porque sentimos el esfuerzo. Pero creo que en el primer tiempo podíamos haber convertido un gol. En todo el partido nos patearon una vez al arco que fue apenas empezó", fue el análisis de Gustavo Coleoni, que ayer se calzó por primera vez el buzo de DT en Central Córdoba.

En charla con Radio Provincia, el "Sapito" agregó: "Leímos bien el juego. Brown es un equipo que te lastima si vos no te agrupas rápido. Estuvimos muy cerquita, los 10 jugadores en 20 metros, eso lo trabajamos. Nos faltó la chispa para que, una vez que robamos, tener el jugador que pueda lastimar. Ese era Sequeira, pero no lo tuvimos por lesión. Chetti no hizo un mal juego, pero es de otras características. Rescato el compromiso y el trabajo del equipo".

El cordobés ya piensa en el duelo del miércoles ante Flandria. "Esto es un envión para que el miércoles, con estadio lleno, tratemos de sumar nuestros primeros tres puntos de local y empezar a soñar otra cosa. Estoy contento e ilusionado por lo que viene, esperemos el miércoles tener un equipo más agresivo y meter a Flandria contra su arco, ayudado por la gente sobre todo", concluyó.