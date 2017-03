Frigerio cuestionó el paro de los docentes

Fotos Adelanto de cómo funcionará la nueva línea

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, insistió con que la huelga docente impulsada por un grupo de gremios bonaerenses busca "nacionalizar el conflicto por una cuestión política".

"No se puede tener de rehenes a los chicos, independientemente de que digan que los sueldos no alcanzan como vienen diciendo desde hace veinte años", acotó. Además, en diálogo con el canal den noticias TN, apuntó que "los dirigentes gremiales no se están queriendo a sentar a dialogar, como sí ocurrió en casi todas las provincias".

Frigerio insistió con que "no hay paritaria nacional porque no corresponde, tampoco la hay para enfermeros, policías, jueces y fiscales de las provincias". "Ellos", añadió, "son empleados públicos provinciales y son las provincias las que determinan el salario en paritarias como lo demandan desde hace más de veinte años cuando se transfirió (la administración de las escuelas) a las provincias". Y, recordó que desde el gobierno macrista "triplicamos la ayuda" del fondo de incentivo docente nacional pero, insistió, lo que cobra y se paga al docente "es un derecho autónomo de las provincias".

"Es mentira que no cumple con la ley el Ministerio de Educación, lo que le dice la ley es que fije el mínimo y está fijado desde el año pasado en el 20 por ciento del mínimo vital y móvil", acotó.