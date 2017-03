"Volar a todas partes, donde el dolor del prójimo nos llame"

12/03/2017 -

Mercedes del Niño Jesús Guerra, es ejemplo de perseverancia. Creció aprendiendo la dura lección que deja el despojo. A valorar, no desde la posesión, sino desde la entrega generosa a todos los que la vida oportunamente puso en su camino. Así fue madurando su lugar en un mundo complejo, una sociedad dividida por las ideas y las pujas políticas, con necesidades básicas insatisfechas, donde el pobre y el necesitado, sólo tenían el cielo para clamar esperando por alivio.

Mercedes fue educada en la caridad y en la misericordia y así enfrenta las carencias. Su temprana orfandad, la preparó para resistir la cruda realidad que vivían muchos durante el siglo XIX en una naciente Argentina. Quizá por eso, hace conocer a sus hermanas sus deseos de consagrarse como religiosa. Quería ingresar al convento de las Clarisas Capuchinas en Buenos Aires.

La consagración para Mercedes era coronar toda una vida entregada a Dios desde la más tierna infancia. Sin embargo, sus hermanas dudaban de que éste fuera el camino más adecuado, ya que desde muy pequeña, Mercedes había sufrido por su frágil salud y en aquellos tiempos, los que querían consagrarse debían tener no solo fortaleza espiritual sino además física que les permitiera afrontar los rigores de la vida religiosa.

Pero esta santiagueña, aunque padecía la debilidad, gozaba de una gran tenacidad y fue así como empezó a buscar la forma de hacer realidad, lo que ella creía, sería su destino final.

Fray Nicolás Aldazor, superior del convento franciscano en Buenos Aires, se comprometió con Mercedes para que pudiera ser recibida por la Abadesa de las Clarisas, pero ésta no se mostró interesada en la candidata. Fray Nicolás recomienda paciencia y la heroica fe de Mercedes y su constancia incansable la mantienen durante 10 largos años esperando una respuesta positiva de la Abadesa.

Contando casi 40 años de edad, recibe la noticia que tanto había anhelado. Por fin sería admitida a la vida religiosa. Pero los designios de Dios para la vida de Mercedes eran otros. Meses después de su ingreso, debe abandonar el convento. Un purulento grano, llamado carbunclo, le había salido en la frente y para la época, toda enfermedad infecciosa era tratada con premura ante la posibilidad de un contagio.

La Superiora pidió a Mercedes que se retirara del convento y la novicia, con lágrimas en los ojos, debió salir ante el desconcierto de encontrarse lejos de sus seres queridos y la seguridad familiar. ¿Qué hacer ahora? Su tenacidad y audacia una vez más relucen y se transparenta en ella esa mujer fuerte, capaz de enfrentar con valentía las contrariedades de la vida. Mercedes se queda en Buenos Aires y decide ser una "beata" franciscana.

Su nueva vida se traduce en servicio al prójimo. Se dedica a la enfermería, a la enseñanza particular y alquila una casa donde recibe y atiende a pensionistas. Pero sobre todo, la urgencia del momento es la atención de los enfermos. La carencia de enfermeras hacía del servicio que prestaba Mercedes un paliativo único y que dejaba al descubierto la ausencia del Estado en esas cuestiones. Y como Dios no se deja ganar en generosidad, aunque no tenía de sobra, Mercedes enfrento su vida en la gran ciudad asistida por aquellas familias que agradecidas por su inapreciable labor, la ayudaban económicamente.

Así fue que esta mujer, débil a los ojos de los demás, pero incansable ángel de caridad, empezó a volar con su atención junto al lecho de cada enfermo que la solicitara, ya que no solo llevaba el alivio para el cuerpo, también sabía aliviar las almas afligidas. Y esto solo es el comienzo que nos muestra a una mujer valiente, decidida, generosa y creyente, que con su fe, desafío una época de la historia de nuestro país.