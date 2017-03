"De ninguna manera es así, se hizo una interpretación muy personal de la información"

12/03/2017 -

Tras la publicación de los datos, EL LIBERAL habló con el ingeniero Roger Nedianni -secretario de Servicios Públicos de La Banda y se expresó respecto de las supuestas irregularidades.

"Desconozco que exista algún investigación, también leí el informe y niego rotundamente que eso sea así. De ninguna manera es así. Creo que Clarín hizo una interpretación muy personal de la información que obtuvo", sostuvo Nedianni.

Más tarde expresó "la nota me parece realmente exagerada porque nosotros actualmente para otorgar el carné solicitamos toda la documentación que mediante la ordenanza nos exige, es decir fotocopia del DNI, certificado de buena conducta, certificado de residencia, de buena salud, de visión, de grupo sanguíneo más la tasa que se debe abonar. Todos estos requisitos están estipulados mediante la ordenanza que debemos cumplir".

Según ratificó el ingeniero Nedianni "tampoco es fácil venir y sacar el carné, primero porque se trata de un trámite personal, además sale mediante un sistema computarizado en el cual tiene que estar el titular para sacarse la foto y así emitir el carné. Ahora que haya gestores en otros ámbitos eso ya no es responsabilidad del municipio. Es un trámite que lleva entre 5 y 10 días".

El secretario de Servicios Públicos de La Banda sostuvo que "si bien es cierto que todavía no estamos adheridos a la ley del Carné Único Nacional, no menos cierto es que el año pasado ya presentamos los papeles y no es un trámite sencillo. Enviamos la documentación a la Agencia de Seguridad Nacional, está en manos del Dr. Facundo Agina y seguimos completando los requisitos".

Sobre el mismo sostuvo "esta semana tenemos que enviar una documentación vinculada al equipamiento y a la parte edilicia, junto con documentación respecto de los médicos que van a trabajar para el examen psicofísico y a los instructores que van a manejar las maquinarias que puedan emitir el carné". Al finalizar indicó: "Estamos trabajando desde el año pasado para que La Banda como un municipio de primera categoría y obtenga el registro único. Quiero ser positivo y pensar que a mediados de este año vamos a poder contar con el Registro Único Nacional".