Holanda negó el ingreso a diplomáticos turcos y se tensaron las relaciones

La decisión de Holanda de no autorizar el aterrizaje del avión del canciller turco, Mevlüt Çavusoglu, y prohibir el ingreso de la ministra de Asuntos Familiares, Fatma Betül Sayan Kaya, al consulado turco en Rotterdam, para impedir así que celebraran un acto en esa ciudad, abrió una crisis diplomática entre ambos socios de la Otan, que incluyó duros ataques verbales.

El veto holandés al canciller del gobierno islamista del presidente Recep Tayyip Erdogan, a cuatro días de las elecciones legislativas en el país europeo, se da en un momento en el que la mayoría de los holandeses, según las encuestas, están preocupados por la pérdida de los "valores nacionales y la identidad" frente la creciente inmigración de países de mayoría musulmana, sobre todo de Marruecos.

€avusoglu tenía previsto participar ayer en un acto político en Rotterdam para buscar apoyos al referéndum constitucional turco del próximo 16 de abril, que decidirá si se amplían o no los poderes ejecutivos del presidente Erdogan.

Sin embargo, Holanda decidió retirar el derecho de aterrizaje al avión. "No teníamos otra opción. Las negociaciones con las autoridades turcas fueron extremadamente difíciles y no han llevado a ninguna parte. Bajo amenaza y chantaje, por supuesto, no se puede hablar", advirtió el primer ministro holandés, Mark Rutte.

Además, subrayó que su país "no cederá a los chantajes" de Turquía y anunció que convocará al embajador turco para quejarse de los ataques y críticas que llegan desde Ankara.

La decisión del primer ministro holandés de impedir la reunión de los políticos turcos en Rotterdam se produjo tras dos semanas de presiones de sus colegas de partido y de la oposición, quienes advirtieron que un acto sobre la política turca en el país "conllevaría riesgos para el orden público y la seguridad".

Respuesta de Erdogan

En un acto en Estambul, Erdogan aseguró que Holanda adopta actitudes "nazis y fascistas" y alertó de posibles represalias contra los diplomáticos holandeses como consecuencia de este enfrentamiento.

"Pueden anular los vuelos de nuestro canciller todo lo que quieran. Después de esto, ¿cómo vendrán sus aviones a Turquía? Hablo de los diplomáticos, no de los ciudadanos", dijo Erdogan tensando aún más las relaciones con otro país europeo luego de los últimos cruces con el gobierno alemán.

En el aeropuerto de Estambul, €avusoglu calificó de "inaceptable" la decisión de Holanda y aseguró que había intentado negociar, sin éxito, la posibilidad de aplazar el acto para después de las elecciones holandesas del 15 de marzo.

€avusoglu opinó que la decisión del gobierno holandés "hace feliz" al candidato de la ultraderecha, Geert Wilders.

