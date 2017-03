La telenovela le suma el misterio del guerrero enmascarado que salva la vida de los hebreos cada vez que están en peligro

12/03/2017 -

Además de batallas y conquistas por la tierra prometida, la novela bíblica de Renato Modesto, a través de la Red Récord ha incluído algunos misterios en la trama, como es el caso del misterioso soldado enmascarado, que aparece en la novela para salvar a los hebreos que están en peligro; apareciéndose a la hora de un accidente con una flechada certera o con la ayuda que se precisa urgente para salvar a una víctima.

Josué (Sidney Sampaio) permite su presencia sin hostigarlo respetando su decisión de ocultarse, y de no recibir los halagos del pueblo, por ser casi un héroe. Él no intenta saber de quién se trata, pero el público sí, quiere saber quien está detrás de la máscara.

Hay algunos candidatos. Las pistas apuntan a Aruna (Thais Melchior). Ella es bella y delicada, pero también fuerte y ágil. Es una excelente guerrera. Además, de luchar bien con la espada, ¿será también una excelente arquera?

No obstante, también podría ser Jessica (Maytê Piragibe): otra hebrea "misteriosa", que por ser mujer y no poder ir a la guerra, recurra al uso de una máscara para poder ir a la lucha. En la lista también figura, Fineias (Rafael Queiroz), ya que manifiesta su deseo de unirse a la lucha, pero por ser de un linaje de sacerdotes, no puede ir a la batalla. Entonces una máscara sería una idea genial.

Rune (Duoglas Sampaio), es otro hebreo al que le podría quedar bien el disfraz del guerrero enmarcarado.