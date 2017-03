"El Polaco" pedirá la tenencia de su hija Alma

12/03/2017 -

El Polaco rompió el silencio luego de que su ex mujer y madre de su hija Alma, Valeria Aquino, lo denunciara por violencia de género. El cantante la trató de "envidiosa" y dijo que pensaba ir a la Justicia por la tenencia de la hija que tienen en común. Además, insinuó que hubo situaciones violentas por parte de ella.

"Estoy tranquilo, tengo la consciencia limpia y voy a dejar todo en manos de mi abogado, no voy a hablar de la mamá de mi nena porque los chicos crecen y la voy a cuidar a mi hija. No sé a dónde quiere llegar con este quilombo mediático, pero bueno, hizo la denuncia así que está todo en manos de Fernando (Burlando)", dijo el cantante.

Además, desmintió a Aquino, pero dijo que dirá su verdad ante el juez, y no delante de una cámara: "No voy a decir ni lo de ella, ni lo mío, ni nada. Le di hasta lo que no tengo a mis hijas y a ella también", señaló y agregó: "A veces el envidioso ni quiere tener lo que vos tenés, sino que quiere que vos no lo tengas y tal vez no quiere que yo sea feliz con otra mujer".

"El Polaco", redobló la apuesta: "Ahora voy a pelear por la tenencia de mi hija, porque soy un buen padre y mi hija se merece ser feliz. No le deseo el mal a nadie y a ella tampoco, porque hay un Dios que todo lo ve y es el mejor abogado y juez", remarcó.