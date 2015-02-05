CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Marzo de 2017

A LAS 22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

Hoy 20:59 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTA POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE

AMAR

23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLE


CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 MONGOLIA SALVAJE

18.00 A CONFIRMAR

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

21.00 FESTIVAL PAÍS


 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO

 


CANAL 14 

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 EL CLÁSICO: VILLA UNION VS.

TALLERES DE QUIMILÍ

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 BÁSQUET POR EL 14:

ALMIRANTE BROWN VS. NICOLAS

AVELLANEDA

20.30 PUNTO LÍMTE

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14 (LNB):

QUIMSA VS. ATENAS - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14 (LNB):

QUIMSA VS. ATENAS (R)


CANAL 4

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

09.25 JESUS HENRY CHRIST

11.18 MAD MAX, EL GUERRERO DE LA CARRETERA

13.13 60 SEGUNDOS

15.37 EL CONTRATO

17.32 PARQUE JURÁSICO III

19.26 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ

ESCRITO

19.54 PREMONICIONES

21.50 LA NOCHE DEL DEMONIO

TCM

08.15 MEJOR EN EXPOSICION

09.45 LA PANTERA ROSA

10.15 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

12.00 BOWFINGER

13.55 GENERACIÓN X

15.55 LA HORA 25

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

21.00 EL GUARDAESPALDAS

23.35 LA PANTERA ROSA

TNT

08.42 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

10.57 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

12.32 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

14.27 THOR. UN MUNDO OSCURO

16.30 JACK, EL CAZAGIGANTES

18.27 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

20.14 MI VILLANO FAVORITO 2

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 EL AVISPÓN VERDE

00.57 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.52 HOSTAL. PARTE III

SPACE

07.39 ARMA MORTAL 2

09.49 CINTA ROJA

11.37 10.000 A.C.

13.33 FURIA DE TITANES 2

15.17 EL ÚLT IMO SAMURAI

17.43 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

19.56 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

22.00 EL MECÁNICO

23.46 CRANK. ALTO VOLTAJE

CINECANAL

09.00 PERDIDOS EN NUEVA YORK

10.35 HOTEL PARA PERROS

12.15 INSPECTOR LARRY

13.50 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN

15.20 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO

17.10 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

18.50 LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER

20.25 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

22.00 HITMAN. AGENTE 47

23.40 MAX PAYNE

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 RECUPERANDO EL CAMINO

15.00 THE VOICE

17.00 ESCÁNDALO AMERICANO

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+MIÉRCOLES 15, A LAS 22,

4º ENCUENTRO DE CINE

ANIMÉ, PRESENTADO POR

DIEGO PARÍS. ENTRADA $20.

DESAFINADOS BAR

(URQUIZA 267)

+JUEVES 16, A LAS 22.30,

MARIANA BARAJ & FERNANDO

BARRIENTOS, CANTAN A

VIOLETA PARRA & GUSTAVO

“CUCHI” LEGUIZAMÓN.

PLAZA DE LOS ÁRABES

(PASEO ALVEAR, FRENTE AL

FÓRUM)

+JUEVES 23, A PARTIR DE

LAS 20.30, EN EL MARCO DE

LOS RECITALES DE SADAIC,

ORGANIZADOS CONJUNTAMENTE

CON LA MUNICIPALIDAD

DE LA CAPITAL,

SE PRESENTARÁ CHUNI

CARDOZO, DOCENTE Y

COMPOSITOR SANTIAGUEÑO,

NIETO DE DON PEDRO

EVARISTO DÍAZ A QUIEN

RENDIRÁ SU HOMENAJE.


CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 15/03-17:00 (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

Terror. (13 años)

HOY AL 15/03 22:40 (Subt)

KONG LA ISLA CALAVERA

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

HOY AL 15-03 17:30 (Cast) 20:00

(Subt) 22:30 (Subt)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

(2D):

DRAMA. (+ 13 años)

HOY AL 15/03-17:30 (Cast) 20:00

(Cast)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS

OSCURAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 15/03 20:00 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

HOY AL 15/03 22:40 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 15/03 14:35 (Cast) 17:00 (Cast)

KONG LA ISLA CALAVERA

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) HOY

AL 15-03 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA

(2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 15/03 17:10 (Cast)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)

HOY -19:30 (Subt) 22:15 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS

2D ATP

CASTELLANO

17:40- (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO

SÁBADO)

FRAGMENTADO 2D APTA 16

AÑOS

CASTELLANO

22:10 - (TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13

CON RESERVA

CASTELLANO

20:00 (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO

JUEVES)

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS

CASTELLANO

17:30 - 20:05 - 22:40 (TODOS LOS

DÍAS)

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CON

RESERVA

CASTELLANO

18:00 - 20:30 - 22:50 (TODOS LOS

DÍAS)

 
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