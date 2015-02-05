CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Marzo de 2017
A LAS 22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
Por El Liberal
Hoy 20:59 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTA POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE
AMAR
23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLE
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 MONGOLIA SALVAJE
18.00 A CONFIRMAR
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
21.00 FESTIVAL PAÍS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 EL CLÁSICO: VILLA UNION VS.
TALLERES DE QUIMILÍ
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 BÁSQUET POR EL 14:
ALMIRANTE BROWN VS. NICOLAS
AVELLANEDA
20.30 PUNTO LÍMTE
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14 (LNB):
QUIMSA VS. ATENAS - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14 (LNB):
QUIMSA VS. ATENAS (R)
CANAL 4
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
19.00 CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
09.25 JESUS HENRY CHRIST
11.18 MAD MAX, EL GUERRERO DE LA CARRETERA
13.13 60 SEGUNDOS
15.37 EL CONTRATO
17.32 PARQUE JURÁSICO III
19.26 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
19.54 PREMONICIONES
21.50 LA NOCHE DEL DEMONIO
TCM
08.15 MEJOR EN EXPOSICION
09.45 LA PANTERA ROSA
10.15 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
12.00 BOWFINGER
13.55 GENERACIÓN X
15.55 LA HORA 25
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 EL GUARDAESPALDAS
23.35 LA PANTERA ROSA
TNT
08.42 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
10.57 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
12.32 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
14.27 THOR. UN MUNDO OSCURO
16.30 JACK, EL CAZAGIGANTES
18.27 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
20.14 MI VILLANO FAVORITO 2
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 EL AVISPÓN VERDE
00.57 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.52 HOSTAL. PARTE III
SPACE
07.39 ARMA MORTAL 2
09.49 CINTA ROJA
11.37 10.000 A.C.
13.33 FURIA DE TITANES 2
15.17 EL ÚLT IMO SAMURAI
17.43 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
19.56 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
22.00 EL MECÁNICO
23.46 CRANK. ALTO VOLTAJE
CINECANAL
09.00 PERDIDOS EN NUEVA YORK
10.35 HOTEL PARA PERROS
12.15 INSPECTOR LARRY
13.50 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN
15.20 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO
17.10 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?
18.50 LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER
20.25 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
22.00 HITMAN. AGENTE 47
23.40 MAX PAYNE
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 RECUPERANDO EL CAMINO
15.00 THE VOICE
17.00 ESCÁNDALO AMERICANO
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+MIÉRCOLES 15, A LAS 22,
4º ENCUENTRO DE CINE
ANIMÉ, PRESENTADO POR
DIEGO PARÍS. ENTRADA $20.
DESAFINADOS BAR
(URQUIZA 267)
+JUEVES 16, A LAS 22.30,
MARIANA BARAJ & FERNANDO
BARRIENTOS, CANTAN A
VIOLETA PARRA & GUSTAVO
“CUCHI” LEGUIZAMÓN.
PLAZA DE LOS ÁRABES
(PASEO ALVEAR, FRENTE AL
FÓRUM)
+JUEVES 23, A PARTIR DE
LAS 20.30, EN EL MARCO DE
LOS RECITALES DE SADAIC,
ORGANIZADOS CONJUNTAMENTE
CON LA MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL,
SE PRESENTARÁ CHUNI
CARDOZO, DOCENTE Y
COMPOSITOR SANTIAGUEÑO,
NIETO DE DON PEDRO
EVARISTO DÍAZ A QUIEN
RENDIRÁ SU HOMENAJE.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 15/03-17:00 (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
Terror. (13 años)
HOY AL 15/03 22:40 (Subt)
KONG LA ISLA CALAVERA
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HOY AL 15-03 17:30 (Cast) 20:00
(Subt) 22:30 (Subt)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
(2D):
DRAMA. (+ 13 años)
HOY AL 15/03-17:30 (Cast) 20:00
(Cast)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS
OSCURAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 15/03 20:00 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY AL 15/03 22:40 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 15/03 14:35 (Cast) 17:00 (Cast)
KONG LA ISLA CALAVERA
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) HOY
AL 15-03 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA
(2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 15/03 17:10 (Cast)
LOGAN (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)
HOY -19:30 (Subt) 22:15 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS
2D ATP
CASTELLANO
17:40- (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO
SÁBADO)
FRAGMENTADO 2D APTA 16
AÑOS
CASTELLANO
22:10 - (TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA
CASTELLANO
20:00 (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO
JUEVES)
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS
CASTELLANO
17:30 - 20:05 - 22:40 (TODOS LOS
DÍAS)
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CON
RESERVA
CASTELLANO
18:00 - 20:30 - 22:50 (TODOS LOS
DÍAS)