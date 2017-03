FÚNEBRES | 13 de Marzo de 2017

Hoy 22:09 -

FALLECIMIENTOS

- Oscar Alberto Sotelo (Loreto)

- Víctor Adolfo Liendo (Frías)

- Irene Angelina Carrizo de Argañaraz (Bs. As.)

- Francisca Antonia Torres

- Blanca Filomena Herrera

- Federico Alcaraz (San Pedro de Guasayán)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/3/17|. Fuiste Madre, Abuela, Amiga, Hermana, Hija, la personificación del Amor y la Bondad. Una Mujer que siempre pensó en los demás antes que en sí misma. Sin importar el paso del tiempo. Siempre te recordaremos porque nunca nadie podrá igualarte ni reemplazarte. Te Amaremos y definitivamente nos encontraremos para regresarte un poco de lo mucho que nos brindaste porque tu siempre serás nuestro hogar. Su esposo Luis Argañaraz, sus hijos Martín y Anita, hijos políticos Alejandro Voguet y Miriam, sus nietos Maxi, Fran y Lara participan con profundo dolor tu partida. Sus restos recibirán Cristiana Sepultura en el cementerio de la Ciudad de Santiago del Estero. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17 en Pilar - Buenos Aires|. Hermana querida que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Su hermano Roberto E. Carrizo, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17 en Pilar - Buenos Aires|. Hermana fuiste madre, hermana, amiga. Te extrañaremos siempre. Su hermano Carlos C. Carrizo, Adry, Sole, Becko participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Su hermano político Ricardo Argañaraz,, Adriana Zarco, sus sobrinos Lorena, Ricardo, Luchi, Noelia, Agustin y respectivas flias., acompañan con dolor a su querido tío Luis. y a sus primos Anita y Martin, Rogamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17 en Pilar - Buenos Aires|. "Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Su sobrino Leandro Carrizo y sus hijos Agustín, Juan Pablo y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus primos Amanda, Dario y sus hijos Ana, Gabriela, Leonarda, Emanuel y Antonio y sus flias, participamos con inmenso dolor la partida de nuestra entrañable Nina. Rogando a Nuestro Señor por su eterno descanso, pedimos su gran misericordia fortaleza y consuelo para sus seres queridos, esposo, hijos y nietos en este difícil momento. Elevaos oraciones por su eterno descanso.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Su sobrina María Florencia Carrizo, su sobrino político Fernando Mattar Caumo y sobrinas nieta Evangelina Mattar Carrizo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Adrian Zarco y Maria Fernández, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. "Señor dale el descanso y brille para ella la luz que no tiene fin". Moñi Noriega, sus hijos Roberto, Alejandro, Leandro y Aldo Carrizo y flias, participan con dolor el fallecimiento inesperado de su querida tía Nina y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Lita Nardo e hijos Carina, Mario y Atilio Galeano con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. "En tus manos encomiendo mi espíritu, Tu el Dios leal, me librará". Sus ex compañeras de la Escuela Nº 231 José Hernández participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. "Señor tu hija ya está ante Ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Su amiga Chicha y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Tus amigas Teresita Juárez, Mirna Loys y Teresita Ayunta, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino". Tere Ayunta de Retondo, sus hijos Gabriela, Eugenia, Sebastián, Melina y Maximiliano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus amigos de la ex- Unión de Padres del Colegio Belén: Alba, Valle, Silvia, Clarita, Nadia, Marcelo, Cristina, Amanda, Teresa, Sonia, Federico y Cristina participan su fallecimiento y la recuerdan cariñosamente por los hermosos momentos compartidos. Se ruegan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar, sus hijas Nadia y María Pía participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Estela Maria de Barrio, Maria Victoria Ríos y sus respectivas flias., acompañan a su compañera Silvina en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Coordinación y Equipo de Gestión de la Carrera de Licenciatura en Psicología de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCSE, acompañan a la Lic. Silvina Díaz en este triste momento.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Carlos Raúl Sarmiento y flia. participa el fallecimiento de su estimada amiga. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Analia Veliz y su nieto Augusto Díaz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eteerno". Augusto Veliz y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraacione en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Familia Mendieta y Familia Sequeira, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Liliana, Baby, Mary, Ricardo y Patricia, compañeros de Pami acompañan a su Silvina en el fallecimiento de su querida mamá y ruegan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Los Miembros del SOEP del Instituto San Pedro Nolasco; Lic. Mónica Alonso, Lic. Daniela Zanni, Lic. Ana Elena Marcos. Lic. Anita Lemos y Lic. Juan Ramos, acompañan a su querida compañera Lic. Analía Díaz en este doloroso momento por la pérdida de su querida Mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Los amigos del Grupo FAS de Analia Díaz, estamos presente en este momento triste para seguir haciéndote el aguante siempre. Te queremos mucho amiga.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. La comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la querida compañera Analía Díaz. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El Consejo educativo Institucional del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la querida Analia Diaz. Acompañamos a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Erika Keller y famiia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la querida Analía Diaz. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

HERRERA, BLANCA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus hijos Marta, Mónica, Teresa, Víctor, Marcela, Virginia,Ema, Cecilia, hijos politicos, nietos, bisnietos, participan su fallecimiento, sus retos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HERRERA, BLANCA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus vecinos y amigos Cuni, Peri y Fernando Cáceres; Raúl y Natalia Cáceres e hijos; Ramón Salvatierra y Lucía Cáceres e hijos; Domingo Abdulajad; Fernando Juárez y familia y Sara Alicia Bravo de Collado y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Dalila Beltrán Neirot de Escobar y Dalila Escobar participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en su dolor.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Ricardo Mananicci, Graciela Galván y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre y madre política de sus amigos Valentina, Rody, Rado y Mónica. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Aníbal José (Pepe) González, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridas amigas Verónica y Valentina. Eleva oraciones en su querida memoria.

NAVARRO VDA. DE ORTIZ, LUZ CLARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías, Ing. Héctor Rubén Paz; el vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la Madre de Vilma Ortiz quien es No Docente de esta Casa de Altos Estudios. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

TORRES, FRANCISCA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. Sus hijos Liliana, Omar, Carlos, nietos, Fernanda, Roberto y demás familiares, participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio de Maco (Flores) Casa de duelo Indep. 3450 y serán inhumados hoy a las 17 hs. Serv. Amparo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AGÜERO, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Me fui como un ave que emigra al infinito dejando huellas de amor y cariño a todos los que conocí". Hoy me tocó llegar a este lugar maravilloso y glorioso donde las palabras no se escuchan, donde habla el corazón y el eco del silencio suela como una cascada en ríos de agua viva. Gracias por compartir la oración del Señor, en el momento de mi partida. Me llevé los mejores recuerdos, detalles y sobre todo el inmenso amor y generosidad que recibí". Al recordar el segundo mes de su fallecimiento. Sus hijos Daniela, Olga, Alberto; hijos políticos Marcelo, Neli; nietos Tomás, Lautaro, Mirko, Luciana, Constanza y Gabriela invitan a la misa en su memoria a celebrarse hoy 13/3 a las 20.30 hs. en la Pquia. La Merced. Se ruega una oración en su querida memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Existen personas que traen una luz tan grande al mundo que, incluso después de haberse ido, esa luz permanece para siempre". Sus padres Horacio Hamann y Cielito Alcaide; sus hermanos Pablo Alejandro y Ana Lucrecia Hamann y sus flias.; su abuela María Teresa M. de Alcaide; tíos y primos lo extrañamos y recordamos con infinito amor. Rezaremos por la paz de su alma luminosa hoy en la Catedral a las 20.30 hs.

PAZ MEDINA, CARLOS DAVID (CALI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/16|. Querido hermano a once meses de tu partida, siempre estás en nuestros corazones. Sus hermanos Myriam Silvia, Ramón Alberto, Peky y Perla, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE RUIZ, ALICIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/76|. Sus hijas, Rosa y María Luisa, hijos políticos, nietos, nietos politicos, bisnietos, tataranietos, primos, sobrinos, ahijados y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sgdo. Corazón de Jesús, al cumplirse 41 años de su viaje al Reino Celestial y le dedican este pequeño homenaje: Enfermera: Blanca túnica flotaba sobre tu figura ligera. Eras una estrella que andaba por senderos de arena, o por las suaves curvas de la loma, que abrazaban tu villa. Tus diminutos pies, heridos de distancias, dirigían tus pasos al Viejo Hospital, donde un universo de ojos, te esperaban. Angel Celeste que bajó del Cielo no sueltes mi mano de la tuya, acompáñanos siempre, líbranos del dolor y sé la mano de Dios en esta tierra.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

RUIZ, ETELVINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Rectoria del I.E.S. Nº 8 Angela C. de Reto. Autoridades, docentes, no docentes, personal de maestranza y alumnos participan y acompañan con dolor el compañero y amigo Prof. Hugo Herrera por el fallecimiento de su querida madre. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ROJAS, JUAN CARLOS (Yiyo) (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/15|. Su esposa Ester Bellido, sus hijos Gustavo, Carlitos y Martín y sus respectivas familias, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALCARAZ, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Su esposa Antonia, hijos Roque, José, Mecha, Valle, Fede y Polito, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Pedro. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Servicio Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LIENDO, VÍCTOR ADOLFO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 12/3/17|. Su hermana Dra. Liendo de Amerio, sus hijos Mariana, Oscar Mario y Mónica, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

LIENDO, VÍCTOR ADOLFO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 12/3/17|. 17 La promoción /41 del LMGP participa con dolor el fallecimiento del padre de Guillermo Liendo, integrante de dicha promoción. Elevan oraciones en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

SOTELO, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus hermanos Camilo, Mamerta, Marta, Raúl y María Luisa y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9h en el Cementerio de Loreto. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MAZOUD, LILIA VIOLETA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/16|. Querida hermana: Estás con Dios para disfrutar de su reinado. Te extraño muchísimo, todo me recuerda a ti y se me hace difícil caminar por la vida sin tu compañía. Le pido a Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen te acompañen junto a nuestros seres queridos que te precedieron y que a mí me ayuden, junto con tus oraciones, a reunirme un día junto a todos Uds. Un abrazo mío y de toda la familia. Esther. Quimilí.