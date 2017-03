La Pampa Húmeda del Indio Solari

Fotos SHOW. Sebastián y sus amigos fueron partícipes de un espectáculo que terminó en tragedia.

13/03/2017 -

Entre humos de choripanes y miradas cómplices al ritmo de un "Oh, oh, oh, oh..." las calles de Olavarría empezaron a sentir los campanazos que indican que llegó la hora, la hora de la misa. Una misa que no distingue religiones, banderas políticas, ni equipos de fútbol.

El único credo es él, el Indio, generador de un fenómeno nunca antes visto. Capaz de juntar al "negro cabeza" que se largó a dedo desde Lomas de Zamora, con la pibita glamorosa de Palermo Hollywood que en plena marea humana parece desfilar con sus topísimas botas por si volvía la "lluvia".

En medio de esta procesión de feligreses, las sillas de ruedas, la muletas, los niños o algún veterano de antiguas "guerras" recitaleras, parecen ser los autorizados naturales de poner orden y dirigir el multitudinario tránsito de almas ricoteras. Es una escena bien futbolera, pero sin la presencia de visitantes. En realidad, en su mayoría con un público visitante, que desde hace un par de días decidió tomar como propio un lugar y una ciudad, que desde todo punto de vista se vio desbordada. Porque aquí, al igual que el fútbol, la pertenencia tiene un papel preponderante. Y como todo evento de estas características, el desborde no fue de otro que el del hincha, arengado por una serie de licencias que hasta aquí parecen inentendibles. De un hincha, que en su libertinaje consentido por los organizadores, decide tomar el protagonismo de un show que no le pertenece. Tomando el rol de definir cuándo se para o se juega un partido (un recital en este caso) y así dividir el show de los "Fundamentalistas del Aire Acondicionado" en dos. Entre los de ‘atrás’ y los de ‘adelante’. Y ese momento llegó, cuando un Solari claramente enojado tomó la posta y al término de "Ropa sucia" decidió bajar los decibeles adrenalinicos: "Se acabo". ‘Esto no da para más" y "Un por favor, no me vengan con banderazos, ni esas giladas". El reto cuasi paternal de Solari hacía presagiar que algo grave había pasado y que se venía el fin de una era. No así el de un recital que por decisión de la producción y pensando en el mal menor, decidieron continuar. Mientras tanto, los de atrás, los que nos movíamos entre las torres 5 y 9 en busca de un buen sonido que nunca llegó, estábamos viviendo una realidad muy diferente a la de los que se agolpaban frente al escenario.

Mientras tanto, la misa siguió, entre medio de interrupciones, pedidos de colaboración, y retos del ‘Indio’ a los ‘borrachitos’ encargados de generar el caos, siguió. No así, para algunos desertores, que azorados y ya sin fuerzas para ayudar a la más de treintena de personas pisoteadas, decidieron no tener premio, y abandonar el predio rural La Colmena. Donde más de 350.000 personas al ritmo de "JiJiJi" deliraban con el pogo más grande de la historia sin saber que era el último y que vivir ya había costado dos vidas y decenas de heridos.