Fotos Investigan un vuelo clandestino que atravesó Santiago, Chaco y que aterrizó en Corrientes

13/03/2017 -

En los próximos meses se instalarán dos radares en Formosa, para sumarse a los tres que funcionan en la zona caliente del movimiento de estupefacientes, en el marco de la lucha contra el narcotráfico. La información compartida por el gobierno argentino a Bolivia señala que, en promedio, todos los días se detecta un vuelo que ingresa sin autorización desde ese país a la Argentina. Pero no todos esos vuelos detectados son de traficantes. Investigaciones posteriores comprueban que la mayoría de esas aeronaves operan en aeroclubes y confunden al sistema de seguridad por no avisar sobre sus planes de vuelo. Hace un mes una aeronave atravesó Santiago del Estero, Chaco y aterrizó en Corrientes. Fue perseguido por los aviones que lo obligaron a descender. Se demoró a su piloto, el cual tenía antecedentes por vuelos narcos. Frente a esa situación, el Ministerio de Seguridad trabaja con la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) para inspeccionar todos los aeroclubes ubicados sobre el paralelo 29, en el área señalada como de control aeroespacial por el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri en enero de 2016. Se buscará certificar las actividades que se realizan en los aeroclubes y aeródromos privados. También se solicitarán datos a las escuelas de vuelo y se formalizará un registro de pilotos y dueños de aeronaves que operen en la zona norte. Las empresas de fumigación aérea también serán registradas, porque sus aparatos resultan frecuentemente detectados por los radares, en vuelos no autorizados. Eso produce un desgaste del sistema de seguridad, afirman quienes están al tanto de las investigaciones sobre vuelos ilegales. Cuando un radar determina un eco desconocido y no se puede identificar por radio a la aeronave se pone en marcha un esquema de investigaciones que demanda seguimiento en tierra de posibles lugares de aterrizaje. En la mayoría de los casos las patrullas de Gendarmería descubren que el vuelo buscado aterrizó en un aeródromo habilitado. Y no se trataba de un contrabandista, sino de un piloto al que no le importó cumplir con la reglamentación vigente. Algo similar sucede en el aire, con las pocas patrullas de aviones de combate disponibles utilizadas en persecuciones que, finalmente, terminan en una infracción aeronáutica menor. En estos días están en servicio en la zona de control aeroespacial una sección de cazas A4 y una sección de Pucará. Los Pucará interceptaron el mes pasado en Corrientes a una avioneta usada para fumigación. En el reporte del incidente se consignó que el piloto no sólo rechazó las indicaciones de aterrizaje, sino que descendió en otro aeródromo en procura de que los aviones de combate se alejasen. Volvió a despegar y de nuevo fue seguido por los Pucará, mientras se coordinaba el apoyo en tierra con la Gendarmería. La aeronave fue atrapada finalmente y el piloto demorado por los gendarmes. La sorpresa fue que tenía antecedentes en vuelos narcos. Esa aeronave cruzó tres provincias, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, y movilizó al sistema de respuesta integrado por el radar, la patrulla aérea de combate y la unidad terrestre. Una sospecha de los investigadores es que algunos Tránsitos Aéreos Irregulares usan maniobras de distracción para abrir el paso al vuelo con drogas.