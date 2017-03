Fotos DIFÍCIL MOMENTO. Nada hacía prever que en el momento más emocionante del show las avalanchas de personas provocaran incidentes.

13/03/2017 -

Uno de las personas a cargo de tres micros que salieron de Olavarría para su regreso a Santiago del Estero, reveló a EL LIBERAL que retornaron a la provincia solo 178 pasajeros, de los 180 que habían salido de Santiago.

No obstante, aseguró que las dos personas que no volvieron al colectivo (Mauro Ávila y Facundo Tévez) "se encuentran bien y lograron comunicarse con sus familias porque se perdieron en Olavarría".

Explicó: "El micro salía a las 3.30 de ayer, pero nos quedamos esperando a todos los pasajeros hasta las 7 am, pero no aparecieron. Las dos personas son mayores de edad y luego nos enteramos que lograron contactarse con sus familiares", y luego resaltó, que en el caso de Tévez, fue buscado por su padre, que se dirigió hasta Olavarría.

"Es la octava vez que voy a un recital del Indio y lo que vi esta vez no lo vi antes, de ver gente que se desmaye y enterarme después que haya muerto gente, no lo podía creer. Además en varias ocasiones, paró el show por los incidentes cerca del escenario, antes quizás no me enteraba, pero esta vez me tocó verlo", relató.