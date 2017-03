Macri dijo que se equivocó en el caso del Correo y negó que haya corrupción

13/03/2017 -

El Presidente Mauricio Macri se refirió a una serie de temas de su gestión que en las últimas semanas estuvieron en el centro de la escena y la discusión política, gremial y judicial como la paritaria docente, las denuncias de corrupción, la suba de la pobreza, la relación con la oposición y con los distintos componentes de la alianza Cambiemos.

El primer mandatario habló durante una entrevista concedida al programa La Cornisa de Luis Majul.

Uno de los temas más importantes abordados por el mandatario fue el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino que se convirtió en un foco de denuncias de la oposición y fue muy criticado por su rol y el de su familia, lo que impactó en su imagen ante lo cual admitió que "ahí me equivoqué". Sobre ello, dijo: "Obviamente sabía, por eso asumo mi parte y por eso pedí disculpas". Añadió: "Yo sabía que existe un conflicto hace 12 años, lo que yo hice fue no participar en nada en la solución".

"Yo quiero aclarar para no evadirme de nada. Panamá Papers, el Correo, Avianca, la denuncia de Arribas, en ninguno de esos hechos ha habido corrupción, en ninguno. Y el tiempo, porque la Justicia demora, va a ir demostrando que son todas cosas que no son verdad, ¿está?", reiteró.

En el caso de los Panamá Papers, sostuvo: "No es ningún delito. Ni sabía que era director de una empresa off shore que había armado mi padre". Al ser consultado por el conflicto que envuelve al titular de la AFI, Gustavo Arribas, Macri deslizó: "No hay ninguna relación entre Arribas y Oderbrecht. No hay ningún hecho de corrupción, es parte de la estrategia de hacer creer que todos somos lo mismo", añadió el Presidente.

La pobreza

Macri se refirió también a la situación de la pobreza:

"Yo soy el Presidente que dijo cuántos eran los pobres en la Argentina, venimos de una tendencia 2011 a 2016 de aumentos sistematicos de la pobreza. El año pasado la inercia nos llevó al punto que estamos hoy que es el punto de partida. Lo único que hicimos fue sincerar cosas ocultas, porque se estaba haciendo trampa".

Dijo, además, el primer mandatario que "pobreza cero es decir que no podemos dejar nunca de trabajar y tener como prioridad reducir la pobreza, nunca parar de estar comprometidos con eso".