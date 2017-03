Diez frases clave sobre la pobreza, la gestión, el cambio de modelo y el kirchnerismo

13/03/2017 -

1) "Soy el Presidente que puso la verdad sobre la mesa".

2) "La primera cosa por la que quiero que se me evalúe es por si pude bajar o no la pobreza".

3) "Pobreza cero es decir que no podemos dejar nunca de trabajar para reducir la pobreza".

4) "Si no tenemos mejor educación no vamos a tener mejores empleos y si no tenemos mejores empleos no vamos a poder reducir la pobreza".

5) "En 2016 se importó menos que en el 2015 con el kirchnerismo".

6) "Hace 6 meses que la Argentina ha vuelto a generar más trabajos que los que se destruyen, lo importante es que cada mes se creen mas trabajos que los que se pierden".

7) "Estamos en una transición entre la Argentina que no pudo y la que estamos construyendo".

8) "Los funcionarios K no hacen autocrítica".

9) "Estoy jugado para que todo salga adelante".

10) "Ser políticamente correcto es decir mentiras".