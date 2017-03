Sobre Carrió: "Es una persona muy importante, no la voy a cambiar"

13/03/2017 -

El presidente Mauricio Macri afirmó que la diputada y socia de Cambiemos Elisa Carrió (CC-ARI) "muchas veces dice cosas que no están fundamentadas", aunque aclaró que predican "los mismos valores".

"Carrió es una persona muy importante para la Argentina, pero muchas veces dice cosas que yo siento que no están fundamentadas", enfatizó en declaraciones al canal América TV. En tanto, destacó: "Ella existe en la política antes de que yo estuviera. No la voy a cambiar, convivo con ella y valoro lo que en este momento le está aportando al país".

"Valoro muchísimo la relación que hemos construido. Predicamos los mismos valores, creemos en el mismo cambio cultural", precisó. Por último, concluyó: "Hay muchas cosas que ella dice que yo he aclarado que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que dice de mi primo (Jorge Macri), de (el presidente de la Corte Suprema, Ricardo) Lorenzetti, y de (el presidente de Boca, Daniel) Angelici".