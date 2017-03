Tensión en Lavalle por la violenta disputa entre dos familias de la zona

Fotos PROCEDIMIENTOS. El padre de uno de los damnificados advirtió que sospecha que la Policía catamarqueña encubre al sospechoso.

Antonio Luna, padre de Gabriel Luna, el joven de 27 años que fue baleado por segunda vez en la localidad catamarqueña de Lavalle -en el límite con Santiago- el 4 de marzo, manifestó su preocupación por lo que sucede en su pueblo.

Luna explicó que su hijo fue baleado por primera vez el 13 de febrero, por tres integrantes de la familia Mazza- Arrieta. "En ese momento le dieron en una pierna y yo hice la denuncia, pero nada pasó", contó.

El sábado 4 de marzo la noticia de un joven baleado en Lavalle trascendió por la policía. En ese momento se señalaba al hijo de Luna como quien habría provocado disturbios en la casa de la familia citada cuando portaba un arma de guerra, pero resultó él mismo baleado tanto en el hombro como en la pierna.

"Mi hijo está internado porque la bala que le ingresó en la pierna lo fracturó. También está imputado él, cuando me cuentan que los Arrieta supuestamente estuvieron arrestados algunas horas en la comisaría y se fueron. Pero las cosas no fueron como contaron. A mi hijo lo persiguieron cuando iba en moto como dos cuadras, hasta que cayó cuando estaba a una cuadra de la comisaría", contó.

"Esta familia tenía armas de distintos tamaños y calibres. Los disparos están, pero la policía dice que cuando los allanó no encontró nada. A mí todo me parece raro. Me cuentan que el día del hecho la familia Arrieta les pasaba asado y gaseosa a los policías, por lo que yo creo que están comprados", resaltó.

La familia Arrieta -Mazza tendría denuncias también en la jurisdicción de Santiago del Estero, ya que el pueblo de Lavalle es el límite de ambas provincias.