13/03/2017 -

El defensor no tuvo una buena presentación. Pagó caro la larga inactividad (no jugaba desde mayo de 2016). No brindó seguridad a la última línea. Es más: casi le regaló el gol a Unión en dos oportunidades. Una en el primer tiempo y otra en el segundo -mucho más grosera- al tratar de salir jugando desde abajo. Se salvó por las intervenciones de Augusto Batalla.