Rechazan hábeas corpus a la defensa de Milani

13/03/2017 -

El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, rechazó por "improcedente" el recurso de "hábeas corpus" que presentó la defensa del ex jefe del Ejército César Milani, detenido en una cárcel común por los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura

Herrera Piedrabuena regresó este fin de semana a su cargo en el Juzgado Federal y rechazó la presentación de la defensa inicialmente en la sala A de la Cámara Federal de Córdoba, que se había declarado incompetente por corresponderle al juzgado riojano. El ex jefe del Ejército está detenido en territorio riojano desde el 17 de febrero pasado en la causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera y su hijo Ramón, en 1977, y la detención ilegal de Verónica Matta.

Con el regreso de Herrera Piedrabuena, será el magistrado que mañana tendrá volverá a tomarle indagatoria a Milani, esta vez por la imputación de asociación ilícita que él mismo dispuso antes de su licencia.

El informe fiscal recuerda que el año pasado el resto de los imputados en esta causa fue condenado por asociación ilícita en la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Entre ellos se incluye al ex juez federal local, Roberto Catalán; el ex médico y jefe de Sanidad del Batallón 141, Leónidas Moliné, y el ex inspector en la Delegación local de la Policía Federal, Roberto Reinaldo Ganem.