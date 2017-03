"Me he sanado y sé que Mama Antula hizo un milagro en mí"

Fotos PEREGRINACIÓN. Fabiola caminó desde la Capital hasta Villa Silípica, con el grupo Amigos Peregrinos.

Fabiola Umlandt está convencida de que Mama Antula intercedió para que su problema de columna que la tenían destinada prácticamente a una intervención, desapareciera a tres días de su beatificación.

"Tengo estudios clínicos que comprueban que tenía varios problemas en la columna, entre ellos pinzamiento de vértebras, desviamiento, una malformación congénita y problemas en el nervio ciático. Me acostumbré a convivir con el dolor. Me vieron varios médicos y estaba camino a la intervención. Un día me voy a otro médico, y me pide una radiografía. Antes de que me entregaran los resultados, le pedí a ella, mirando su imagen le dije que ya estaba cansada de sufrir, que tenía muchísimo miedo a una cirugía y que dejaba todo en sus manos, que ella obre en mí. Al otro día, cuando retiré la radiografía y vuelvo al médico, que dice que no tenía nada, que podría haber sido una inflamación solamente. Todo esto fue tres días antes de la beatificación de Mama Antula. Hasta el día de hoy, no volví a sentir ningún tipo de dolor", contó Fabiola, emocionada.

En agradecimiento, Fabiola caminó hacia la capilla de Mama Antula, junto con el grupo Amigos Peregrinos.

Seguimiento

Raúl, coordinador del grupo, dijo a EL LIBERAL que en los próximos días visitará el obispado para conocer los pasos a seguir a fin de este testimonio sea analizado y estudiado con el objetivo de constatar que se trató de un milagro, teniendo en cuenta las palabras de Fabiola, y los estudios clínicos que certifican que el grave problema de salud existió.