Infante dijo que la obra en calle Independencia beneficiará al peatón

Fotos TRABAJOS. Los obreros municipales realizaron el vallado de la calle Independencia para mayor seguridad.

13/03/2017 -

Respecto de los trabajos que se realizan sobre la calle Independencia entre Avellaneda y 9 de Julio, el intendente Hugo Infante aseguró que se ensancharán las veredas "para beneficiar al peatón".

En un comunicado de prensa, el jefe comunal justificó la obra al indicar que "mediante un estudio realizado por el área técnica municipal, más el problema de calles angostas, propias de una ciudad colonial, se han diagramado las obras" del Plan de Mejoramiento Urbano.

"Una de ellas es la semipeatonalización de calle Independencia entre Avellaneda y 9 de Julio, cuyo tránsito será reducido, es decir que los vehículos circularán por la misma sin poder estacionar, al margen de los que realicen trabajos de carga y descarga, logrando de esta manera un ensanchamiento de veredas para beneficiar al peatón".

En el mismo sentido dijo que la calle 9 de Julio "tendrá igual tratamiento, teniendo en cuenta que previo a los trabajos de pavimentación debemos solucionar problemas de desagües para que luego también puedan tener una circulación peatonal más segura".

"Todas estas obras las realizamos con fondos propios de la Municipalidad de la Capital. Desde inicios de mi gestión no he pedido préstamos por lo que no se ha endeudado, porque quiero que el próximo intendente que asuma encuentre una comuna saneada y con los números en condiciones", acentuó Infante.

Adelantó que este año se realizarán idénticas obras en Avellaneda, de Belgrano a 24 de Septiembre y de La Plata a Independencia; Libertad entre Belgrano y Absalón Rojas y entre La Plata y Tucumán; y La Plata de 9 de Julio a Pellegrini.