Denuncian que dejaron entrar público sin ticket

13/03/2017 -

El show del Indio Solari en Olavarría terminó en tragedia, con al menos dos muertos y miles de personas varadas en la localidad bonaerense. Muchos de los asistentes se quejaron de la mala organización del evento. "La organización fue muy mala. El lugar estaba desbordado, no se podía respirar", aseguró Sergio Matallana (37), de San Martín, a Clarín. "Después del cuarto tema abrieron las puertas del predio y empezó a entrar todo el mundo, a nadie le revisaban si tenían entradas", agregó. De similar manera se expresó Jennifer Martin (22), de Lanús: "Estoy acá desde las 6 de la mañana del sábado y no puede ser que me repriman cuando yo pagué la entrada", dijo ayer. "Las boleterías de la Terminal están cerradas y nadie da una solución. Se sabía que iba a venir mucha gente y no nos cuidaron como debían. La seguridad no estuvo a la altura del show", analizó. Por su parte, Juan Ramón Nacimiento (29), de Misiones, observó que "vine desde Misiones, el combo -viaje ida y vuelta más entrada- me costó 3 mil pesos". "Trabajé todo el verano sin vacaciones para poder pagarme este viaje, pero cuando terminó el show mi micro ya no estaba. Nos dejaron a todos acá tirados, sin importarles nada. Ahora estoy sin plata y no sé cómo voy a regresar", se lamentó.