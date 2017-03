Fotos Crearon un grupo de Facebook para ubicar a personas que fueron al show y no regresaron

13/03/2017 -

Un usuario en Facebook creó el grupo "Recital del Indio - ¿Dónde estás?" con el fi n de brindar información a las familias de quienes fueron al trágico recital del Indio Solari en Olavarría y se encuentra desaparecidos. Rápidamente, miles de personas se sumaron a la iniciativa. El grupo contaba ayer con más de 20 mil seguidores y varias publicaciones de allegados de quienes asistieron al concierto del ex Patricio Rey y los redonditos de ricota. "Este grupo es sólo para establecer contactos con personas extraviadas en el recital. No la use para comentarios, por favor, ya que entorpecería la tarea.